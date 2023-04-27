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Защитите свое интернет-соединение с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-27 10:16:00



iSharkVPN Accelerator — это



Но как насчет надоедливого сообщения «Интернет не защищен»? Часто это сообщение появляется, когда ваше устройство неправильно подключено к защищенной сети. Это может сделать ваши конфиденциальные данные уязвимыми для киберугроз. Однако с iSharkVPN Accelerator ваше интернет-соединение всегда в



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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