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Повысьте скорость своего интернета с IsharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-27 04:22:38



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Но как насчет надоедливой поисковой системы Bing? Многие интернет-пользователи сообщают, что их перенаправляют на Bing без их согласия или ведома. Это часто связано с их интернет-провайдером или настройками браузера. Однако с isharkVPN вы можете легко обойти эти ограничения и выбрать предпочитаемую поисковую систему.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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