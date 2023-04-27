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Защитите свое интернет-соединение с помощью isharkVPN Accelerator и получайте точные результаты поиска на Yahoo ishark blog article 2023-04-27 04:22:46



С ускорителем isharkVPN вы сможете наслаждаться молниеносной



Но как быть, если вы ищете в Интернете и попадаете на Yahoo? Не волнуйтесь, вы не одиноки. Многие пользователи Интернета столкнулись с этой неприятной проблемой, когда их результаты поиска перенаправляются в Yahoo. Причина этого часто связана с тем, что поисковая система вашего интернет-провайдера (ISP) по умолчанию настроена на Yahoo.



Но с ускорителем isharkVPN вы можете обойти поисковую систему вашего интернет-провайдера по умолчанию и выбрать предпочитаемую поисковую систему. Это означает, что вы, наконец, можете попрощаться с Yahoo и приветствовать предпочитаемую вами поисковую систему, будь то Google, Bing или другой вариант.



Помимо возможностей обхода поисковых систем, ускоритель isharkVPN также предлагает:



- Неограниченная пропускная способность и переключение серверов

- Шифрование военного уровня для защиты вашей онлайн-активности

- Доступ к гео-ограниченному контенту из любой точки мира

- Круглосуточная поддержка клиентов



И так, чего же ты ждешь? Зарегистрируйтесь в акселераторе isharkVPN сегодня и испытайте истинный потенциал Интернета без каких-либо ограничений или разочарований. Попрощайтесь с медленными скоростями и нежелательными поисковыми системами и поприветствуйте свободу в Интернете, которую вы заслуживаете.



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен VPN-шифрованием;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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