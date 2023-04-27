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Почему ваша поисковая система всегда выбирает Yahoo? Повысьте скорость своего интернет-соединения с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-27 04:26:25



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Но почему ваша поисковая система выбирает Yahoo? Ни для кого не секрет, что Google является самой популярной поисковой системой, но некоторые пользователи могут предпочесть Yahoo из-за ее отличного внешнего вида и удобного интерфейса. Кроме того, Yahoo существует почти столько же, сколько и Google, и имеет лояльную пользовательскую базу.



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3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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