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Защитите свою конфиденциальность в Интернете с помощью iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-27 04:39:39



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Возьмем, к примеру, недавний запрет популярной поисковой системы DuckDuckGo в Индии. Запрет был введен якобы из-за «нежелательного содержания». Однако многие интернет-пользователи считают, что настоящая причина запрета связана с тем, что DuckDuckGo — это поисковая система, ориентированная на конфиденциальность, которая не отслеживает пользовательские данные, как это делают другие популярные поисковые системы.



Независимо от причины запрета, факт остается фактом: многие интернет-пользователи в Индии теперь не могут получить доступ к DuckDuckGo. Здесь на помощь приходит ускоритель isharkVPN: подключившись к VPN-серверу за пределами Индии, пользователи могут получить доступ к DuckDuckGo и воспользоваться преимуществами поисковой системы, ориентированной на конфиденциальность.



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isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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