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Попрощайтесь с лагами в Fortnite с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-27 04:41:10



Fortnite стала одной из самых популярных онлайн-игр в последние годы, но на игровой процесс могут сильно влиять лаги. Виновником часто является высокий уровень пинга или низкая скорость интернет-соединения. Именно здесь на помощь приходит iSharkVPN — с помощью нашей функции ускорителя мы оптимизируем ваше интернет-соединение для игр, снижая скорость пинга и обеспечивая плавный и плавный игровой процесс.



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Итак, зачем бороться с задержкой игрового процесса, если вы можете увеличить скорость своего интернета с помощью функции ускорителя iSharkVPN? Попробуйте наш сервис уже сегодня и убедитесь в этом сами – вы не будете разочарованы!



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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