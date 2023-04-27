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Почему я не могу найти друзей на Netflix? Используйте ускоритель iSharkVPN для доступа к шоу! ishark blog article 2023-04-27 04:41:47



Но как насчет разочарования от невозможности найти друзей на Netflix? К сожалению, это любимое телешоу больше не доступно на потоковой платформе в США. Однако с помощью isharkVPN вы можете легко получить доступ к Друзьям на других потоковых платформах, которые предлагают шоу. Просто подключитесь к серверу, расположенному в стране, где доступен сервис «Друзья», и начните трансляцию!



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isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен VPN-шифрованием;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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