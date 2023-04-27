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Избавьтесь от проблем с Wi-Fi в отеле с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-27 04:43:48



Во-первых, давайте поговорим о том, почему Wi-Fi в отеле такой плохой. Ответ прост: слишком много людей используют его одновременно. Отели предлагают Wi-Fi в качестве бесплатной услуги, но зачастую у них нет инфраструктуры для поддержки одновременного использования нескольких устройств. Это приводит к низкой скорости и разрывам связи, в результате чего гости чувствуют себя разочарованными и недовольными своим пребыванием.



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1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



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3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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