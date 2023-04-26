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Повысьте скорость своего интернета с помощью isharkVPN Accelerator и устраните перенаправление поиска Google на Yahoo ishark blog article 2023-04-26 19:08:30



Но почему мой поиск в Google ведет к Yahoo, спросите вы? Что ж, это может быть связано с рядом причин, таких как вредоносное ПО, настройки браузера или даже перехват DNS. Однако с iSharkVPN Accelerator вы можете быть уверены, что ваши поиски безопасны и не будут перенаправлены на нежелательные сайты.



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Кроме того, iSharkVPN Accelerator также обеспечивает безопасное и частное подключение к Интернету, защищая ваши действия в Интернете от посторонних глаз. Благодаря нашей передовой технологии шифрования вы можете быть уверены, что ваши данные защищены от хакеров и шпионажа.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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