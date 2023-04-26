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Защитите свою конфиденциальность в Интернете и наслаждайтесь неограниченным доступом к Netflix с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-26 13:32:46



Но почему Netflix вообще подвергает цензуре язык? Ответ заключается в их стремлении соблюдать местные законы и правила. Во многих странах определенные слова и фразы считаются оскорбительными или неприемлемыми для публичного употребления. Чтобы избежать каких-либо юридических проблем, Netflix внедрил систему, которая обнаруживает и подвергает цензуре такой язык в своем контенте.



Однако это часто приводит к менее аутентичным впечатлениям от просмотра для зрителей. Диалоги в фильмах и телепередачах являются неотъемлемой частью процесса повествования, и цензура слов может уменьшить воздействие рассказываемой истории.



С ускорителем isharkVPN вы можете обойти цензуру и наслаждаться контентом таким, каким он должен быть. Наш VPN-сервис шифрует ваше интернет-соединение и направляет его через сервер, расположенный в другой стране. Это позволяет вам получать доступ к библиотекам Netflix со всего мира, которые часто имеют различные ограничения контента.



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3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен VPN-шифрованием;



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