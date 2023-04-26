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Блог о нас > Обновите свой опыт обмена сообщениями с iSharkVPN Accelerator: почему Signal лучше, чем WhatsApp

Обновите свой опыт обмена сообщениями с iSharkVPN Accelerator: почему Signal лучше, чем WhatsApp

ishark blog article

2023-04-26 13:38:05
Вы устали от низкой скорости интернета при использовании VPN? Не ищите ничего, кроме ускорителя isharkVPN. С помощью нашей инновационной технологии мы можем повысить скорость вашего интернета до 50 %, гарантируя, что вы сможете просматривать, транслировать и скачивать без каких-либо неприятных задержек или буферизации.

Но разве скорость — это единственное, что имеет значение, когда речь идет о коммуникационных приложениях? Не обязательно. Хотя многие люди по-прежнему полагаются на популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp, есть несколько причин, по которым Signal от isharkVPN является лучшим выбором.

Прежде всего, Signal предлагает сквозное шифрование, что означает, что ваши сообщения и звонки полностью конфиденциальны и безопасны. В отличие от WhatsApp, Signal не хранит никаких данных на своих серверах, что значительно затрудняет перехват ваших сообщений хакерами или правительствами.

Еще одной ключевой особенностью Signal является его приверженность конфиденциальности. Signal собирает очень мало данных о своих пользователях, а те небольшие данные, которые они собирают, никогда не передаются сторонним рекламодателям. Это делает его отличным выбором для тех, кто ценит свою конфиденциальность и хочет защитить свою личную информацию.

Наконец, Signal предлагает множество функций, которые делают его более универсальным и удобным для пользователя приложением, чем WhatsApp. Например, вы можете установить настраиваемые сигналы уведомлений для отдельных контактов или даже создавать настраиваемые группы с определенными настройками и разрешениями.

В заключение, ускоритель isharkVPN и Signal — идеальное сочетание для тех, кто ищет быструю, безопасную и универсальную связь. Так зачем соглашаться на медленные скорости и скомпрометированную конфиденциальность? Перейдите на ускоритель isharkVPN и Signal уже сегодня!

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете понять, почему сигнал лучше, чем у WhatsApp, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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