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Блог о нас > Возьмите под свой контроль безопасность и скорость в Интернете с помощью isharkVPN Accelerator

Возьмите под свой контроль безопасность и скорость в Интернете с помощью isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-26 13:38:20
iSharkVPN Accelerator: идеальное решение для безопасного и быстрого просмотра интернет-страниц

В сегодняшнюю цифровую эпоху безопасность и конфиденциальность в Интернете стали серьезной проблемой для онлайн-пользователей. Каждый день мы слышим о кибератаках, утечках данных и других онлайн-угрозах, которые подвергают риску нашу личную информацию. Вот почему наличие надежного и безопасного VPN-сервиса, такого как iSharkVPN Accelerator, необходимо для безопасного и быстрого просмотра веб-страниц.

iSharkVPN Accelerator предлагает безопасное и зашифрованное подключение к Интернету, которое защищает вашу деятельность в Интернете от посторонних глаз. Он маскирует ваш IP-адрес и шифрует ваши данные, что делает невозможным хакеров, правительственные учреждения или любую другую третью сторону для отслеживания ваших действий в Интернете.

Но iSharkVPN Accelerator — это не только безопасность; он также предлагает невероятно высокую скорость Интернета, которая обеспечивает плавную потоковую передачу, игры и загрузку. Имея более 100 серверов в более чем 20 странах, вы можете подключиться к ближайшему серверу и наслаждаться молниеносной скоростью интернета.

Так что независимо от того, смотрите ли вы свою любимую телепередачу на Netflix, загружаете большие файлы или играете в онлайн-игры, iSharkVPN Accelerator гарантирует, что вы получите максимально возможную скорость интернета без ущерба для вашей безопасности.

Теперь давайте поговорим о том, почему Safari использует Yahoo вместо Google.

Недавно Apple объявила, что будет использовать Yahoo в качестве поисковой системы по умолчанию для своего браузера Safari. Этот шаг удивил многих, так как Google уже много лет является поисковой системой по умолчанию для Safari.

Причина этого изменения проста: конфиденциальность пользователей. Apple серьезно относится к конфиденциальности пользователей и хочет предоставить своим пользователям конфиденциальный и безопасный просмотр. Yahoo, в отличие от Google, не отслеживает пользовательские данные и не собирает информацию для целей таргетинга рекламы.

Используя Yahoo в качестве поисковой системы по умолчанию, пользователи Safari могут наслаждаться конфиденциальным и безопасным просмотром, не беспокоясь о том, что их данные будут отслеживаться или собираться. Этот шаг соответствует обязательствам Apple по обеспечению конфиденциальности и безопасности пользователей.

В заключение, если вы ищете безопасный и быстрый VPN-сервис, iSharkVPN Accelerator — идеальное решение. А если вы используете Safari, теперь вы можете наслаждаться приватным и безопасным просмотром с Yahoo в качестве поисковой системы по умолчанию. С iSharkVPN Accelerator и Safari с Yahoo вы можете спокойно путешествовать по Интернету.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете понять, почему сафари использует Yahoo вместо Google, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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