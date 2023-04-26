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Блог о нас > Защитите свою конфиденциальность и увеличьте скорость своего интернета с iSharkVPN

Защитите свою конфиденциальность и увеличьте скорость своего интернета с iSharkVPN

ishark blog article

2023-04-26 08:14:28
Вы устали от низкой скорости интернета во время потоковой передачи или просмотра в Интернете? Не ищите ничего, кроме ускорителя isharkVPN! Наша передовая технология повышает скорость интернета до 300%, обеспечивая бесперебойную потоковую передачу, игры и работу в Интернете.

Но дело не только в скорости. Безопасность так же важна, особенно когда речь идет о приложениях для обмена сообщениями, таких как Telegram. Знаете ли вы, что Telegram не так безопасен, как вы думаете? Хотя он может похвастаться сквозным шифрованием, он не шифрует метаданные, что делает вашу личную информацию уязвимой для хакеров и правительственной слежки.

С isharkVPN вы можете не только ускорить свое интернет-соединение, но и обеспечить безопасность и конфиденциальность своей онлайн-активности. Наш VPN-сервис шифрует весь ваш интернет-трафик, включая метаданные, благодаря чему хакеры или правительственные учреждения практически не могут отслеживать вашу онлайн-активность.

Не позволяйте низкой скорости интернета и отсутствию безопасности больше мешать вашей работе в сети. Переключитесь на ускоритель isharkVPN и почувствуйте разницу в скорости и безопасности. Зарегистрируйтесь сегодня и испытайте лучшее из обоих миров.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете понять, почему Telegram небезопасен, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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