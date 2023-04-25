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Блог о нас > Защитите свою конфиденциальность и увеличьте скорость своего интернета с iSharkVPN Accelerator

Защитите свою конфиденциальность и увеличьте скорость своего интернета с iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 22:07:15
Вы устали от низкой скорости интернета и долгой буферизации? Не ищите ничего, кроме isharkVPN Accelerator. Наше революционное программное обеспечение повышает скорость вашего интернета до 5 раз, обеспечивая молниеносную скорость просмотра и потоковой передачи.

Но дело не только в скорости — isharkVPN также ставит во главу угла вашу конфиденциальность и безопасность. Наше шифрование военного уровня гарантирует конфиденциальность вашей онлайн-активности, защищая вас от посторонних глаз и потенциальных киберугроз.

Говоря о конфиденциальности, важно отметить, что не все поисковые системы одинаковы. Хотя DuckDuckGo может претендовать на то, чтобы быть «ориентированным на конфиденциальность», важно помнить, что они по-прежнему собирают некоторые данные, включая ваш IP-адрес и историю поиска. Кроме того, их результаты поиска часто менее полны и точны, чем у других поисковых систем.

Так зачем соглашаться на что-то меньшее, чем самое лучшее? Переключитесь на isharkVPN Accelerator сегодня и наслаждайтесь быстрым, безопасным и полноценным просмотром веб-страниц. Попрощайтесь с медленной скоростью интернета и скомпрометированной конфиденциальностью — и поприветствуйте лучший онлайн-мир.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете понять, почему вам не следует использовать duckduckgo, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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