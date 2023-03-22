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Блог о нас > Увеличьте радиус действия Wi-Fi с помощью iSharkVPN Accelerator

Увеличьте радиус действия Wi-Fi с помощью iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-03-22 21:49:53
Вы устали от низкой скорости интернета и ограниченного радиуса действия Wi-Fi дома или в офисе? Не ищите ничего, кроме ускорителя iSharkVPN.

Это мощное устройство сочетает в себе преимущества VPN и расширителя диапазона Wi-Fi, обеспечивая молниеносную скорость интернета с расширенным радиусом действия. Вы можете попрощаться с буферизацией видео и низкой скоростью загрузки с iSharkVPN Accelerator.

Он не только увеличивает радиус действия Wi-Fi, но и шифрует ваш интернет-трафик с помощью шифрования военного уровня. Это гарантирует, что ваши действия в Интернете будут защищены от посторонних глаз, хакеров и киберпреступников.

iSharkVPN Accelerator прост в использовании и настраивается за считанные минуты. Просто подключите его к розетке и подключите к существующему маршрутизатору. Устройство автоматически оптимизирует ваше интернет-соединение и увеличивает радиус действия Wi-Fi.

С iSharkVPN Accelerator вы можете пользоваться быстрым и безопасным доступом в Интернет на всех своих устройствах, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Вы также можете подключить несколько устройств одновременно, не испытывая никаких задержек или замедления скорости.

Независимо от того, работаете ли вы дома, транслируете свои любимые шоу или играете в онлайн-игры, iSharkVPN Accelerator поможет вам. Попрощайтесь с медленной скоростью интернета и ограниченным радиусом действия Wi-Fi и перейдите на iSharkVPN Accelerator уже сегодня.

Испытайте свободу быстрого, безопасного и надежного Интернета с iSharkVPN Accelerator. Закажите свое устройство сейчас и наслаждайтесь преимуществами VPN и расширителя диапазона Wi-Fi в одном устройстве.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете пользоваться Wi-Fi, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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