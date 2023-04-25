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Как смотреть Уимблдон-2022 из любой точки мира с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-25 05:52:00



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1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



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3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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