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Блог о нас > Защитите свою онлайн-безопасность от мошенничества с Центром безопасности Защитника Windows с помощью iSharkVPN Accelerator

Защитите свою онлайн-безопасность от мошенничества с Центром безопасности Защитника Windows с помощью iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 17:15:09
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Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете обмануть центр безопасности Windows Defender, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
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