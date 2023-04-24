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Блог о нас > Повысьте производительность VPN с помощью isharkVPN Accelerator и команд Windows PowerShell

Повысьте производительность VPN с помощью isharkVPN Accelerator и команд Windows PowerShell

ishark blog article

2023-04-24 17:22:09
В современном цифровом обществе конфиденциальность и безопасность в Интернете важны как никогда. С ростом кибератак и онлайн-слежки стало крайне важно защитить нашу онлайн-активность от посторонних глаз. Вот почему VPN-сервисы, такие как iSharkVPN, стали настолько популярными, обеспечивая безопасное и приватное подключение к Интернету.

Но что, если бы вы могли еще больше расширить возможности iSharkVPN? Вот тут-то и приходит на помощь ускоритель iSharkVPN. Используя эту функцию, пользователи могут наслаждаться более высокой скоростью интернета, что делает их работу в Интернете более плавной и эффективной.

И лучшая часть? Ускоритель iSharkVPN можно легко включить с помощью команд Windows PowerShell. Всего за несколько простых шагов пользователи могут вывести свою онлайн-безопасность и скорость на новый уровень.

Сначала откройте приложение Windows PowerShell на своем компьютере. Затем введите команду «Get-NetAdapter», чтобы просмотреть список сетевых адаптеров. Найдите адаптер, соответствующий вашему подключению iSharkVPN, и запишите его имя.

Затем введите команду «Set-NetAdapterAdvancedProperty», затем имя адаптера и имя свойства «EthernetPortProperty». Установите для свойства значение «EthernetPortReserved» и нажмите Enter.

Наконец, введите команду «Get-NetAdapterAdvancedProperty», а затем имя адаптера и имя свойства «EthernetPortProperty». Убедитесь, что для свойства установлено значение «EthernetPortReserved», и все готово!

Выполняя эти простые команды Windows PowerShell, пользователи iSharkVPN могут включить функцию ускорителя и пользоваться более высокими скоростями в Интернете, не жертвуя своей онлайн-безопасностью и конфиденциальностью.

И так, чего же ты ждешь? Воспользуйтесь преимуществами ускорителя iSharkVPN сегодня и ощутите максимальную конфиденциальность и скорость в Интернете.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете выполнять команды Windows PowerShell, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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