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Повысьте скорость своего интернета с помощью IsharkVPN Accelerator и Windscribe VPN Pro ishark blog article 2023-04-24 11:29:40



Ускоритель IsharkVPN предназначен для увеличения скорости вашего интернета до 5 раз. Это означает более быструю потоковую передачу и загрузку без буферизации или задержки. А с их неограниченным использованием данных вы можете просматривать веб-страницы столько, сколько хотите, без каких-либо ограничений.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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