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Улучшите свой онлайн-опыт с помощью iSharkVPN Accelerator и Windscribe ishark blog article 2023-04-24 11:31:03



С ускорителем isharkVPN вы сможете наслаждаться молниеносной



А когда дело доходит до Windscribe, вы получите еще больше расширенных функций и возможностей. Благодаря передовым технологиям и передовым протоколам безопасности Windscribe является идеальным выбором для тех, кто хочет оставаться в безопасности в Интернете.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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