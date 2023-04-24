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Безопасный и быстрый доступ в Интернет с ускорителем isharkVPN — идеально подходит для некоммерческих организаций Wix! ishark blog article 2023-04-24 00:00:55



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А с некоммерческими ценами Wix некоммерческие организации могут получить доступ ко всем функциям и преимуществам платформы Wix по сниженной цене. Среди прочего, это включает в себя неограниченную пропускную способность, хранилище и собственный домен.



Так что не позволяйте низкой скорости интернета сдерживать вас. Переключитесь на ускоритель isharkVPN и воспользуйтесь тарифным планом Wix для некоммерческих организаций, чтобы улучшить свое присутствие в Интернете уже сегодня.



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен VPN-шифрованием;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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