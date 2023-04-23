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Оцените молниеносную скорость интернета с iSharkVPN Accelerator — подробный обзор на сайте Wix ishark blog article 2023-04-23 15:57:25



Но не верьте нам на слово. Ознакомьтесь с нашим последним обзором веб-сайта Wix от довольного клиента:



«IsharkVPN изменил для меня правила игры. Я не только могу получить доступ ко всем веб-сайтам, которые мне нужны для работы и личного использования, но и обеспечивает невероятную скорость. Раньше я пробовал другие VPN-сервисы, и они просто не могли конкурировать с акселератором isharkVPN. Кроме того, обслуживание клиентов на высшем уровне. Очень рекомендую."



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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