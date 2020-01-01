Загрузите ishark VPN для Windows

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Получите лучший VPN для Windows и доступ в интернет на Windows бесплатно
- Огненные быстрые скорости
- Первоклассная безопасность и конфиденциальность
- Неограниченная пропускная способность и устройства
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Установите ishark VPN.
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Не забудьте, что вы можете использовать эту учетную запись на нескольких устройствах!
Основные функции ishark VPN для Windows
Скорость передачи данных
Stream live sports, скачайте большие файлы и играйте в онлайн игры с самым быстрым VPN на рынке.
Большой парк серверов
Получите доступ к вашему любимому контенту на наших глобальных серверах по всей америке, европе, африке и азии.
Неограниченная пропускная способность
Поток, скачать или загрузить столько, сколько вы хотите.Не беспокойтесь о внезапном прекращении из-за достижения пределов пропускной способности.
Нет журналов политика
Мы никогда не отслеживаем, не делимся и не продаем ваши данные.Наша штаб-квартира в румынии также защищает вас с жесткими законами о конфиденциальности.
- несколько устройств
Построенный с учетом скорости, iShark обеспечивает неограниченную пропускную способность.Больше никакого медленного времени загрузки и постоянного буфера.
Круглосуточная поддержка клиентов
Свяжитесь с нами в любое время через чат или электронную почту.Мы гарантируем быстрый ответ на нескольких языках.
Frequently Asked Questions
How to register your website
Our products do not need to be registered, just download and use
Are your products free to use?
Да, наш продукт свободен в использовании
How to download your application
Вы можете скачать его прямо из appstore
What can I do with a VPN?
A VPN can be used in a number of ways to protect your privacy, and give you access to a safer online experience. VPN может:
A защитить вас от интернет-мониторинга
b Protect your confidential information and safely connect to any WiFi
c Obtain cheaper Online shopping deals/ cheaper Flight tickets
d Watch free streaming TV in other countries
e Beat the hackers
F загрузка/передача файлов анонимно
Могу ли я использовать VPN на мобильном телефоне?Why would I want to?
Использование VPN сервиса не должно ограничиваться компьютерами и ноутбуками.Our smartphones and tablets are constantly connected to the Internet, exchanging data, syncing contacts, social media accounts and other profiles. We’ve got sensitive data we want to safeguard from hackers and snoops on our smartphone or tablets , especially when using unsecured public WiFi networks.
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