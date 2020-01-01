Защитите свою конфиденциальность с помощью бесплатной VPN
- Нет данных или ограничений скорости
- Не имеет рекламы
- Не регистрирует свою активность в интернете
- Защищены ли швейцарские законы о конфиденциальности
Почему мы предлагаем бесплатный VPN
Мы запускаем ishark VPN, который использует усовершенствованную систему для защиты вашей онлайн деятельности и конфиденциальных данных, включая IP, ID, пароль, банковские счета и т.д.Кроме того, это создает свободу доступа к глобальной сети для большего количества развлечений.Ни утечки, ни следа, ни атаки.
Вместо различных ограничений и низкой производительности на самых низкорейтинговых бесплатных VPNs, ishark VPN может принести вам лучший и безопасный опыт онлайн.
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- Расположение серверов100+ серверов в 6 местах3-5 серверов в 3 местах
- Скорость подключения к интернету5x быстрее- довольно медленно.
- Эффективное шифрование данных
- Стабильное подключение к сети
- Скрыть IP адрес
- Никаких журналов учетаЯ не уверен.
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Должен ли я использовать бесплатный VPN
- да. - да.Хороший бесплатный VPN может держать вас в безопасности и анонимно онлайн бесплатно.В отличие от некоторых других бесплатных VPN провайдеров, которые получают доход от клиентов посредством сбора данных и продаж, чтобы покрыть инвестиции на серверах и получить прибыль, ishark VPN является надежным провайдером.Он обеспечивает наиболее безопасную онлайновую среду без ущерба для интересов пользователей.
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Ни бревен, ни бонусов
Ishark VPN обещает, что никогда не будет регистрировать и собирать ваши данные.Никаких уловок, уловок или скрытых уловок, которые нарушают вашу частную жизнь.
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Ни регистрации, ни оплаты
Ishark VPN открыт для использования без учетной записи, без личной информации для регистрации.Это 100% бесплатно, без оплаты или кредитной карты не требуется.
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Ни регистрации, ни оплаты
Ishark VPN открыт для использования без учетной записи, без личной информации для регистрации.Это 100% бесплатно, без оплаты или кредитной карты не требуется.