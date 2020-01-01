Наша миссия заключается в обеспечении частного и безопасного доступа к интернету для всех.Протон VPN используется активистами и журналистами по всему миру.Наш свободный план-единственный, который:

Почему мы предлагаем бесплатный VPN

Утечка личной информации, главная кибер-угроза, становится все хуже в интернете.Каждый должен нести ответственность за защиту конфиденциальности в интернете.Теперь мы берем на себя миссию, направленную на обеспечение безопасности и конфиденциальности интернета для вас.

Мы запускаем ishark VPN, который использует усовершенствованную систему для защиты вашей онлайн деятельности и конфиденциальных данных, включая IP, ID, пароль, банковские счета и т.д.Кроме того, это создает свободу доступа к глобальной сети для большего количества развлечений.Ни утечки, ни следа, ни атаки.