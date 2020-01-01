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Get isharkVPN
6 причин isharkVPN необходим для онлайн-игр
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Мощная защита
Избегая DDoS атак, маскируя IP-адрес.ExpressVPN также имеет 256- битные AES, защиту от утечек, выключатель и разделение туннелей.
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Расширение возможностей подключения
Наслаждайтесь неограниченной премиум-пропускной способностью.Минимизировать ping и лаг с VPN серверами в 94 странах.
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Объездной троттинг
Ограничение вашего провайдера от замедления соединения.С VPN данные не могут быть проверены, так что ваша пропускная способность не будет запущена.
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Доступ в интернет
Получите последние DLC и игры с ранней даты запуска страны.Играть в игры, даже если они цензуре там, где вы находитесь.
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Играть на всех устройствах
Если вы предпочитаете играть на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, tablet или телефон, ExpressVPN вас прикроет.
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Игра без границ
Независимо от того, где вы находитесь по всему миру, просто измените свой регион и играть вместе с друзьями.
Используйте VPN для всех самых популярных игр
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Как VPN уменьшает ping?
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Ping, или задержка, означает время, необходимое для получения информации в этом случае, пакеты данных, которые будут отправлены с вашего компьютера на сервер, и его последующее время ответа.Ping измеряется в миллисекундах, поэтому чем меньше число Ping, тем быстрее соединение.

Более короткие маршруты связи между вашим устройством и игровыми серверами предпочтительнее для снижения ping, так как они уменьшают любые заметные задержки между вашими действиями и тем, что происходит в игре.Использование VPN может помочь сократить этот маршрут, подключившись к VPN серверу ближе к игровому серверу.

Что они говорят об ишарке?
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Да, наш продукт свободен в использовании
How to download your application
Вы можете скачать его прямо из appstore
What can I do with a VPN?
A VPN can be used in a number of ways to protect your privacy, and give you access to a safer online experience. VPN может:
A защитить вас от интернет-мониторинга
b Protect your confidential information and safely connect to any WiFi
c Obtain cheaper Online shopping deals/ cheaper Flight tickets
d Watch free streaming TV in other countries
e Beat the hackers
F загрузка/передача файлов анонимно
Могу ли я использовать VPN на мобильном телефоне?Why would I want to?
Использование VPN сервиса не должно ограничиваться компьютерами и ноутбуками.Our smartphones and tablets are constantly connected to the Internet, exchanging data, syncing contacts, social media accounts and other profiles. We’ve got sensitive data we want to safeguard from hackers and snoops on our smartphone or tablets , especially when using unsecured public WiFi networks.
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