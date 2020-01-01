Ping, или задержка, означает время, необходимое для получения информации в этом случае, пакеты данных, которые будут отправлены с вашего компьютера на сервер, и его последующее время ответа.Ping измеряется в миллисекундах, поэтому чем меньше число Ping, тем быстрее соединение.

Более короткие маршруты связи между вашим устройством и игровыми серверами предпочтительнее для снижения ping, так как они уменьшают любые заметные задержки между вашими действиями и тем, что происходит в игре.Использование VPN может помочь сократить этот маршрут, подключившись к VPN серверу ближе к игровому серверу.