ishark VPN
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Что такое VPN?
VPN, или виртуальная частная сеть, сохраняет частное подключение к интернету даже на общественном Wi-Fi.Он обеспечивает безопасный туннель для вашего интернет-трафика, через который снуперсы снаружи не могут собирать ваши онлайн-данные и личную информацию.
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Как это работает?
Вы подключаетесь к интернету с одного из серверов вашего VPN провайдера, используя IP адрес подключенного сервера вместо собственного.Из-за этого, вы можете получить доступ к веб-сайтам, которые вы не могли обычно.Ваш трафик проходит через безопасный туннель, так что ваши чувствительные данные являются безопасными и вы будете в безопасности и анонимны во время серфинга в интернете.
Ваши устройства, VPN (VPN) В сети интернет
Ваши устройства,
VPN (VPN)
В сети интернет
Зачем тебе VPN?
Никто не любит, когда за ним наблюдают или отслеживают, даже если им нечего скрывать.Вот почему важно, чтобы вы усилили свою игру конфиденциальности.Когда вы просматриваете VPN, ваш трафик зашифрован, так что никто не может увидеть, что вы делаете в интернете.Вот еще несколько причин, почему вам нужен VPN:
Безопасность в интернете
VPNs устраняет риск раскрытия вашей личной информации киберпреступникам.Это важно при использовании незащищенных общественных сетей Wi-Fi.
Свобода в интернете
На самом деле, интернет имеет свои границы.С помощью VPN вы сможете обойти ограничения геоконтента и получить доступ ко всем вашим крайне необходимым сайтам.
Анонимность в интернете
Если вы подключаетесь к VPN, ваша конфиденциальность в интернете остается защищенной.У вас будет более безопасное онлайн-путешествие, зная, что все любопытные глаза под контролем.Никто не видит, что ты делаешь.
Когда он тебе нужен?
Бесплатный Wi-Fi
Общественные Wi-Fi сети делают вас уязвимыми для онлайн угроз и атак.Ишарк VPN защищает вас от кражи данных, так что цифровые шпионы не увидят ни одной из деталей, которыми вы поделились.
Отличный компаньон для путешествий.
В зависимости от места назначения, вы можете быть ограничены в доступе к вашим любимым онлайн-сервисам.С iShark VPN на вашей стороне, вы устраняете любые онлайн ограничения контента.
Безопасный обмен файлами P2P
Скачивание музыки и фильмов безопасно и конфиденциально так же просто, как 1,2,3!Благодаря специальным серверам, работающим с технологией P2P, вы можете анонимно скачивать и открывать файлы torrent.
Когда ты в эфире
IShark VPN помогает вам транслировать фильмы и сериалы, концерты, прямые репортажи.Кроме того, вы получите доступ к лучшим местам, чтобы насладиться неограниченным спортивных мероприятий.
Маскировка личных данных
Каждый день вы набираете пароль для входа в систему, пишете личные или деловые письма и заходите на свой банковский счет.Вы всегда должны защищать ваши самые ценные данные с помощью VPN.
Безопасный игровой опыт
Использование iShark VPN для онлайн игр означает отсутствие геоограниченных игр и более высокую скорость интернета.Он также защищает вас от DDoS (распределенный отказ в обслуживании) или атак вредоносных программ.
Frequently Asked Questions
How to register your website
Our products do not need to be registered, just download and use
Are your products free to use?
Да, наш продукт свободен в использовании
How to download your application
Вы можете скачать его прямо из appstore
What can I do with a VPN?
A VPN can be used in a number of ways to protect your privacy, and give you access to a safer online experience. VPN может:
A защитить вас от интернет-мониторинга
b Protect your confidential information and safely connect to any WiFi
c Obtain cheaper Online shopping deals/ cheaper Flight tickets
d Watch free streaming TV in other countries
e Beat the hackers
F загрузка/передача файлов анонимно
Могу ли я использовать VPN на мобильном телефоне?Why would I want to?
Использование VPN сервиса не должно ограничиваться компьютерами и ноутбуками.Our smartphones and tablets are constantly connected to the Internet, exchanging data, syncing contacts, social media accounts and other profiles. We’ve got sensitive data we want to safeguard from hackers and snoops on our smartphone or tablets , especially when using unsecured public WiFi networks.