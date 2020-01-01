Бесплатная проверка IP адресов

Что говорит IP-адрес
Все устройства должны иметь уникальный адрес интернет-протокола для подключения и использования интернета, и это IP-адрес.Ваш IP-адрес является вашим публичным ID или виртуальным адресом, и на самом деле он может раскрыть очень личную информацию о вас.
С помощью ishark IP Checker вы увидите, что ваш IP адрес показывает точное географическое расположение, включая страну, город, почтовый индекс и т.д.Кроме того, провайдер, работодатели, хакеры или рекламодатели могут просто отследить ваше имя, домашний адрес, номер телефона, электронную почту, банковские счета, историю платежей и другую чувствительную информацию только через ваш IP адрес.
IPv4 и IPv6 в настоящее время используются две версии интернет-протокола, и они определяют, как выглядит IP-адрес.Основное различие между IPv4 и IPv6 заключается в количестве возможных адресов.
В настоящее время большинство интернет-провайдеров все еще используют IPv4.Основные причины, почему IPv6 не был реализован, потому что IPv6 не совместим назад с IPv4 и IPv4 по-прежнему отвечает нашим потребностям.
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