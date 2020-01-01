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Get isharkVPN

Бесплатная проверка IP адресов

Ишарк ип чекер (ishark IP Checker)

Ваш IP адрес

35.173.238.138

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Место проведения выставки

United States Ashburn

Интернет-провайдер:

Amazon.com, Inc.

Скрыть мой IP адрес

Что говорит IP-адрес

Все устройства должны иметь уникальный адрес интернет-протокола для подключения и использования интернета, и это IP-адрес.Ваш IP-адрес является вашим публичным ID или виртуальным адресом, и на самом деле он может раскрыть очень личную информацию о вас.

С помощью ishark IP Checker вы увидите, что ваш IP адрес показывает точное географическое расположение, включая страну, город, почтовый индекс и т.д.Кроме того, провайдер, работодатели, хакеры или рекламодатели могут просто отследить ваше имя, домашний адрес, номер телефона, электронную почту, банковские счета, историю платежей и другую чувствительную информацию только через ваш IP адрес.

IPv4 по сравнению с IPv6 адресами

IPv4 и IPv6 в настоящее время используются две версии интернет-протокола, и они определяют, как выглядит IP-адрес.Основное различие между IPv4 и IPv6 заключается в количестве возможных адресов.

IPv4
Он основан на 32 битах и может генерировать около 4 миллиардов уникальных IP адресов.Адрес IPv4 выглядит как 128.75.1.89.
IPv6
Он основан на 128 битах и может генерировать 3.4 x 1038возможных адреса.Адрес IPv6 выглядит как 2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0001:0000.

В настоящее время большинство интернет-провайдеров все еще используют IPv4.Основные причины, почему IPv6 не был реализован, потому что IPv6 не совместим назад с IPv4 и IPv4 по-прежнему отвечает нашим потребностям.

Ishark VPN-лучший способ скрыть IP

Подключитесь к ишкварvpn серверу, получите новый IP адрес и зайдите под прикрытием.Ваш трафик будет зашифрован алгоритмами безопасности следующего поколения.Требуется всего Один клик, чтобы:

  • item1

    Спрячь свой IP

    Просто выберите Один из наших тысяч серверов и измените IP на другой.Никто не сможет сказать, где и что вы просматриваете.

  • item2

    Зашифруйте ваш интернет трафик

    Ishark VPN шифрует ваш трафик с помощью передовых алгоритмов шифрования.Вы можете безопасно и конфиденциально просматривать, и ни одна организация или киберпреступник не сможет шпионить за вами.

  • item3

    Изменение виртуального местоположения

    Подключившись к одному из наших серверов, вы можете изменить виртуальное IP-расположение и получить доступ к контенту, недоступному в локале.

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How does ishark VPN work?
You can access residential proxies through country-specific or city-specific ports. Use your login credentials (username and password) or whitelisted IPs.
How do I use ishark VPN?
You can access residential proxies through country-specific or city-specific ports. Use your login credentials (username and password) or whitelisted IPs.
How secure is ishark VPN?
You can access residential proxies through country-specific or city-specific ports. Use your login credentials (username and password) or whitelisted IPs.
How many devices can I protect with ishark VPN?
You can access residential proxies through country-specific or city-specific ports. Use your login credentials (username and password) or whitelisted IPs.

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