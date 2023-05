รับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย isharkVPN Accelerator

2023-05-10 09:02:19

คุณเบื่อกับ ความเร็ว อินเทอร์เน็ตที่ช้าและการบัฟเฟอร์ขณะสตรีมภาพยนตร์หรือรายการโปรดของคุณหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าตัวเร่ง iSharkVPN!เทคโนโลยี Accelerator ของเราออกแบบมาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ความเร็วอินเทอร์เน็ต ของคุณ ให้คุณดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นและสตรีมได้ราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริการ VPN ของเรายังช่วยให้แน่ใจว่ากิจกรรมออนไลน์ของคุณปลอดภัยและเป็นส่วนตัวแต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคันเร่งของเราทำงานได้อย่างมหัศจรรย์? วิธีหนึ่งคือค้นหาที่อยู่ IP ของเราเตอร์ของคุณ นี่คือตัวระบุเฉพาะสำหรับเครือข่ายในบ้านของคุณที่อนุญาตให้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหากต้องการค้นหา IP ของเราเตอร์ เพียงพิมพ์ "What is my router IP" ลงในเครื่องมือค้นหาใด ๆ และจะแสดงข้อมูลให้คุณ เมื่อคุณมีข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถใช้การทดสอบความเร็วของเราเพื่อดูความแตกต่างของตัวเร่ง iSharkVPNไม่ต้องทนกับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ช้าอีกต่อไป ลองใช้ ตัวเร่งความเร็ว iSharkVPN วันนี้และสัมผัสความแตกต่างจะใช้ isharkVPN ได้อย่างไร?isharkVPN ให้บริการฟรีบน Windows, Android และ iOS นี่คือขั้นตอนในการใช้ isharkVPN:1. เข้าสู่เว็บไซต์ทางการของ isharkVPN เพื่อดาวน์โหลดไคลเอนต์2. เข้าถึงเมนูเซิร์ฟเวอร์และเลือกประเทศเสมือนใหม่ของคุณ คลิกปุ่มเชื่อมต่อ3. หลังจากยืนยันการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว คุณสามารถซ่อน IP ของคุณได้ และการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของคุณจะถูกป้องกันด้วยการเข้ารหัส VPN4. หากคุณรู้สึกว่าการเชื่อมต่อของคุณไม่เร็วพอ คุณอาจอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่แออัด การเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ทำได้ง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีด้วย isharkVPN คุณสามารถใช้ ip เราเตอร์ของฉันคืออะไร เพลิดเพลินกับการท่องเว็บอย่างปลอดภัย 100% และซ่อน IP ของคุณ มั่นใจได้เลยว่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน isharkVPN จะไม่เก็บบันทึกการใช้งานใดๆ