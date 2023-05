ปลดล็อกความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นด้วย iSharkVPN Accelerator

2023-05-02 13:02:45

คุณเบื่อกับ ความเร็ว อินเทอร์เน็ตที่ช้าขณะเข้าถึงเว็บไซต์โปรดหรือบริการสตรีมมิ่งหรือไม่? คุณกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและ ความปลอดภัย ทางออนไลน์ขณะท่องเว็บหรือไม่? หากคำตอบคือใช่ อย่ามองข้าม iSharkVPN ตัวเร่งความเร็ว ตัวเร่ง iSharkVPN เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่ม ความเร็วอินเทอร์เน็ต ของคุณและปรับปรุงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยออนไลน์ของคุณ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถข้ามข้อจำกัดทางอินเทอร์เน็ตและเข้าถึงเว็บไซต์โปรดและบริการสตรีมจากทุกที่ในโลกได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปกป้องตัวตนออนไลน์ของคุณและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณจากอาชญากรไซเบอร์และแฮ็กเกอร์หนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของตัวเร่ง iSharkVPN คือเทคโนโลยี Where is my DNS เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ทำให้มั่นใจได้ว่าคำขอ DNS ของคุณจะถูกเข้ารหัสและกำหนดเส้นทางผ่านเซิร์ฟเวอร์ VPN ที่ปลอดภัยเสมอ ป้องกันการรั่วไหลที่อาจส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางออนไลน์ของคุณ ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้อย่างสบายใจโดยรู้ว่ากิจกรรมออนไลน์ของคุณได้รับการปกป้องจากการสอดรู้สอดเห็นนอกจากนี้ ตัวเร่งความเร็ว iSharkVPN ยังใช้โปรโตคอลการเข้ารหัสขั้นสูง เช่น AES-256 และ OpenVPN เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ทำให้ไม่มีใครสามารถขัดขวางการรับส่งข้อมูลออนไลน์ของคุณได้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายไม่บันทึกข้อมูลที่เข้มงวด ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมออนไลน์ของคุณจะไม่ถูกบันทึกหรือแชร์กับบุคคลที่สามดังนั้น ไม่ว่าคุณจะต้องการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกจำกัดทางภูมิศาสตร์ ปกป้องความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของคุณ หรือปรับปรุงความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณ iSharkVPN Accelerator เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ลองใช้วันนี้และสัมผัสกับประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวจะใช้ isharkVPN ได้อย่างไร?isharkVPN ให้บริการฟรีบน Windows, Android และ iOS นี่คือขั้นตอนในการใช้ isharkVPN:1. เข้าสู่เว็บไซต์ทางการของ isharkVPN เพื่อดาวน์โหลดไคลเอนต์2. เข้าถึงเมนูเซิร์ฟเวอร์และเลือกประเทศเสมือนใหม่ของคุณ คลิกปุ่มเชื่อมต่อ3. หลังจากยืนยันการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว คุณสามารถซ่อน IP ของคุณได้ และการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของคุณจะถูกป้องกันด้วยการเข้ารหัส VPN4. หากคุณรู้สึกว่าการเชื่อมต่อของคุณไม่เร็วพอ คุณอาจอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่แออัด การเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ทำได้ง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีด้วย isharkVPN คุณสามารถที่ DNS ของฉันอยู่ที่ไหน สนุกกับการท่องเว็บอย่างปลอดภัย 100% และซ่อน IP ของคุณ มั่นใจได้เลยว่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน isharkVPN จะไม่เก็บบันทึกการใช้งานใดๆ