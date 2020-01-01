VPN sunucusu nedir

VPN sunucusu, verilerinizi internet üzerinden güvenli bir şekilde aktaran güvenli bir uzak sunucudur. Donanım ve özel mülk yazılımın benzersiz bir kombinasyonudur ve basit uzak sunuculardan çok daha gelişmiş olmasını sağlar. VPN sunucuları, P2P dosya paylaşımı veya Tor erişimi gibi belirli görevler için daha da özelleştirilebilir.



VPN sunucu altyapısı çevrimiçi güvenliğiniz, gizliliğiniz ve konforunuz için çok önemlidir. Örneğin, gerçek konumunuza yakın sunucular genellikle en iyi bağlantı hızını ve akış kalitesini garanti eder. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanına yayılmış çok çeşitli güncel VPN sunucularına sahip olmak önemlidir.