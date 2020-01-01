VPN sunucusu nedir
VPN sunucusu, verilerinizi internet üzerinden güvenli bir şekilde aktaran güvenli bir uzak sunucudur. Donanım ve özel mülk yazılımın benzersiz bir kombinasyonudur ve basit uzak sunuculardan çok daha gelişmiş olmasını sağlar. VPN sunucuları, P2P dosya paylaşımı veya Tor erişimi gibi belirli görevler için daha da özelleştirilebilir.

VPN sunucu altyapısı çevrimiçi güvenliğiniz, gizliliğiniz ve konforunuz için çok önemlidir. Örneğin, gerçek konumunuza yakın sunucular genellikle en iyi bağlantı hızını ve akış kalitesini garanti eder. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanına yayılmış çok çeşitli güncel VPN sunucularına sahip olmak önemlidir.
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    Yüksek bağlantı hızı

    Her sunucuda en az bir 1 Gbps bağlantı noktası bulunurken, her gün yeni 10 Gbps bağlantı noktaları eklenir.

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    Yalnızca %100 RAM sunucular

    Tüm sunucular en son yazılım güncelleştirmeleriyle çalışır, herhangi bir veri depolamaz ve zaman zaman silinir.

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    Protokol desteği

    Tüm sunucu ağımız güvenli ve güvenilir Wireguard, IKEv2 ve OpenVPN protokollerini destekler.

VPN Sunucularımızın Tam Listesi

    Ülke(Şehirler)
    Özel DNS
    Kamuflaj Modu
    OpenVPN
    WireGuard/ IPSec/IKEv2
    Uzantı desteği

    isharkVPN sunucularına kolayca bağlanın

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    • 01
      Mükemmel hızlar
      VPN hızı, sunucuya ne kadar yakın olduğunuza bağlıdır. Bir sunucuya sahip olmak, çoğu en az tek bir 1 Gbps bağlantı noktasına sahip olan ve birçoğu 10 Gbps'ye yükseltilen Surfshark'ın geniş listesi tarafından neredeyse garanti edilmektedir.
    • 02
      Veri toplama yok
      Surfshark sunucuları, kayıt tutmama politikamızla birlikte çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. Yalnızca RAM içeren yapıları, sunucular güncellenir güncellenmez veya güç bağlantısı kesilir kesilmez tamamen sıfırlanmasını sağlar.
    • 03
      Tüm protokoller tüm sunucuları destekler
      Bağlanmak istediğiniz sunucunun seçtiğiniz VPN protokolünü destekleyip desteklemeyeceği konusunda endişeli misiniz? Endişelenmeyin! WireGuard, IKEv2 veya OpenVPN (TCP veya UDP) kullanıyor olsanız da, herhangi bir sunucuya sorunsuz bir şekilde bağlanabilirsiniz.
    • 04
      Özel tarama
      Bir VPN uygulamasıyla, tüm çevrimiçi verileriniz şifrelenir. Bu şekilde, hırsızlık ve gözetlemeden korunacak ve sizi izlemeyi çok daha zorlaştıracaktır.

    Neden isharkVPN'i seçmelisiniz?

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      Güvenilir Sunucu teknolojisi

      Temel gizlilik korumalarını onaylamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

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      Hemen kurulum yapın

      ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve tek bir düğmeye dokunarak bağlanın!

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      Sevdiğiniz web sitesinin engelini kaldırın

      En sevdiğiniz içeriğe sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha fazlasının engelini kaldırın.

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      Daha anonim olarak göz atın

      Cihazınızın IP adresini ve konumunu, web sitelerinin sizi tanımlamak için bu verileri kullanamayacağı şekilde değiştirin.

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      Video ve müzik akışı yapma

      Gizlilik, güvenlik ve inanılmaz yüksek hızlarla Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.

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      7/24 Müşteri Desteği

      Canlı sohbet veya e-posta üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçin. Birden fazla dilde hızlı yanıt vermeyi garanti ediyoruz.

    Sıkça Sorulan Sorular
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    Ürünlerinizin kullanımı ücretsiz mi?
    Evet ürünümüzün kullanımı ücretsizdir
    Uygulamanızı indirme
    Doğrudan appstore'dan indirebilirsiniz
    VPN ile ne yapabilirim?
    VPN, gizliliğinizi korumak ve daha güvenli bir çevrimiçi deneyime erişmenizi sağlamak için çeşitli şekillerde kullanılabilir. VPN şunları yapabilir:
    a Sizi ISS izlemesine karşı korur
    b Gizli bilgilerinizi koruyun ve herhangi bir WiFi'ye güvenle bağlanın
    c Daha ucuz Online alışveriş fırsatları / daha ucuz Uçak biletleri elde edin
    d Diğer ülkelerde ücretsiz TV akışı izleyin
    e Bilgisayar korsanlarını yenin
    f Dosyaları anonim olarak indirme/paylaşma
    Mobil cihazlarda VPN kullanabilir miyim? Neden isteyeyim?
    Bir VPN hizmetinin kullanımı bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlarla sınırlı olmamalıdır. Akıllı telefonlarımız ve tabletlerimiz sürekli olarak İnternet'e bağlı, veri alışverişinde bulunuyor, kişileri, sosyal medya hesaplarını ve diğer profilleri senkronize ediyor. Akıllı telefonumuzdaki veya tabletlerimizdeki bilgisayar korsanlarından ve meraklılardan korumak istediğimiz hassas verilerimiz var , özellikle güvenli olmayan halka açık WiFi ağlarını kullanırken.

    Başlamak için ishark VPN'i ücretsiz indirin, kayıt olmanıza gerek yok.

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