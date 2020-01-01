ishark VPN
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Get isharkVPN
iOS için ishark VPN'i indirin
iOS için en iyi VPN'i edinin ve iOS'ta İnternet'e ÜCRETSİZ erişin
- İnanılmaz yüksek hızlar
- Birinci sınıf güvenlik ve gizlilik
- Sınırsız bant genişliği ve cihazlar
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iOS için ishark VPN'i 3 Adımda Kurun
ishark VPN'i kurun.
Bunu doğrudan web sitemizde yapabilirsiniz.
Bir hesap için kaydolun
Bir uygulama mağazasından veya web sitemizden edinin.
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Bu hesabı birden fazla cihazda kullanabileceğinizi unutmayın!
iOS için ishark VPN'in Temel Özellikleri
Yüksek Hızlar
Piyasadaki en hızlı VPN ile canlı spor yayınlarını izleyin, büyük dosyaları indirin ve çevrimiçi oyunlar oynayın.
Geniş Sunucu Filosu
Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya'daki küresel sunucularımızla en sevdiğiniz içeriklere erişin.
Sınırsız bant genişliği
İstediğiniz kadar yayın yapın, indirin veya yükleyin. Bant genişliği sınırlarına ulaştığı için aniden durdurulma endişesi yok.
Kayıt Tutmama Politikası
Verilerinizi asla izlemeyiz, paylaşmayız veya satmayız. Romanya Genel Merkezimiz ayrıca sizi güçlü gizlilik yasalarıyla korur.
Birden fazla cihaz
Hız göz önünde bulundurularak üretilen iShark, sınırsız bant genişliği sağlar. Artık yavaş yükleme süreleri ve sürekli tamponlama yok.
7/24 Müşteri Desteği
Canlı sohbet veya e-posta üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçin. Birden fazla dilde hızlı yanıt vermeyi garanti ediyoruz.
Sıkça Sorulan Sorular
Web sitenizi nasıl kaydedebilirsiniz?
Ürünlerimizin kayıtlı olması gerekmez, sadece indirin ve kullanın
Ürünlerinizin kullanımı ücretsiz mi?
Evet ürünümüzün kullanımı ücretsizdir
Uygulamanızı indirme
Doğrudan appstore'dan indirebilirsiniz
VPN ile ne yapabilirim?
VPN, gizliliğinizi korumak ve daha güvenli bir çevrimiçi deneyime erişmenizi sağlamak için çeşitli şekillerde kullanılabilir. VPN şunları yapabilir:
a Sizi ISS izlemesine karşı korur
b Gizli bilgilerinizi koruyun ve herhangi bir WiFi'ye güvenle bağlanın
c Daha ucuz Online alışveriş fırsatları / daha ucuz Uçak biletleri elde edin
d Diğer ülkelerde ücretsiz TV akışı izleyin
e Bilgisayar korsanlarını yenin
f Dosyaları anonim olarak indirme/paylaşma
Mobil cihazlarda VPN kullanabilir miyim? Neden isteyeyim?
Bir VPN hizmetinin kullanımı bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlarla sınırlı olmamalıdır. Akıllı telefonlarımız ve tabletlerimiz sürekli olarak İnternet'e bağlı, veri alışverişinde bulunuyor, kişileri, sosyal medya hesaplarını ve diğer profilleri senkronize ediyor. Akıllı telefonumuzdaki veya tabletlerimizdeki bilgisayar korsanlarından ve meraklılardan korumak istediğimiz hassas verilerimiz var , özellikle güvenli olmayan halka açık WiFi ağlarını kullanırken.
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