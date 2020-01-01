iOS için ishark VPN'i indirin

Sıkça Sorulan Sorular

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VPN ile ne yapabilirim? VPN, gizliliğinizi korumak ve daha güvenli bir çevrimiçi deneyime erişmenizi sağlamak için çeşitli şekillerde kullanılabilir. VPN şunları yapabilir:

a Sizi ISS izlemesine karşı korur

b Gizli bilgilerinizi koruyun ve herhangi bir WiFi'ye güvenle bağlanın

c Daha ucuz Online alışveriş fırsatları / daha ucuz Uçak biletleri elde edin

d Diğer ülkelerde ücretsiz TV akışı izleyin

e Bilgisayar korsanlarını yenin

f Dosyaları anonim olarak indirme/paylaşma

