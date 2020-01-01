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Get isharkVPN

ishark VPN Ücretsiz
#1 Güvenilir Ücretsiz VPN

Çevrimiçi gizliliği artırmak ve internetteki herhangi bir içeriğe erişmek için süper güvenli, hızlı, ücretsiz VPN'i indirin.

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Ücretsiz VPN ile gizliliğinizi koruyun

Misyonumuz, herkese özel ve güvenli İnternet erişimi sağlamaktır. Proton VPN, tüm dünyadaki aktivistler ve gazeteciler tarafından kullanılmaktadır. Ücretsiz planımız tek planımızdır:
  • check Veri veya hız sınırı yoktur
  • check Reklam yok
  • check Çevrimiçi etkinliğinizi kaydetmez
  • check İsviçre gizlilik yasaları tarafından korunmaktadır

Neden ücretsiz VPN sunuyoruz?

En büyük siber tehdit olan gizlilik sızıntısı, internette daha da kötüye gidiyor. Çevrimiçi gizliliği korumak için herkes sorumlu olmalıdır. Şimdi, sizin için internet güvenliğini ve gizliliğini korumayı amaçlayan misyonu üstleniyoruz.
Çevrimiçi etkinliklerinizi ve IP, ID, şifre, banka hesapları vb. dahil olmak üzere hassas verilerinizi korumak için gelişmiş bir şema çağıran ishark VPN'i başlattık. Dahası, daha fazla eğlence için küresel ağa erişme özgürlüğü yaratır. Sızıntı yok, iz yok, saldırı yok.
ishark VPN ve Diğer Ücretsiz VPN'ler

Düşük puanlı ücretsiz VPN'lerin çoğunda çeşitli sınırlamalar ve düşük performans yerine, ishark VPN size en iyi ve en güvenli çevrimiçi deneyimi sunabilir.

  • iTop VPN Ücretsiz
    Diğer Ücretsiz VPN'ler
  • Sunucu Konumları
    6 Lokasyonda 100+ Sunucu
    3 Lokasyonda 3-5 Sunucu
  • İnternet Hızı
    5 kat daha hızlı
    Oldukça Yavaş
  • Güçlü Şifreleme
    check
    close
  • Kararlı Bağlantı
    check
    close
  • IP Adresini Gizle
    check
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  • Kayıt Yok
    check
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Ücretsiz VPN Kullanmalı mıyım?

Evet. İyi bir ücretsiz VPN, ücretsiz olarak çevrimiçi ortamda güvende ve anonim kalmanızı sağlayabilir. Sunuculardaki yatırımı karşılamak ve kar elde etmek için veri toplama ve satış yoluyla müşterilerden gelir elde eden diğer bazı ücretsiz VPN sağlayıcılarının aksine, ishark VPN güvenilir bir sağlayıcıdır. Kullanıcıların çıkarlarından ödün vermeden en güvenli çevrimiçi ortamı oluşturur.

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    Kayıt Yok, Ekstralar Yok

    ishark VPN, verilerinizi asla kaydetmeyeceğine ve toplamayacağına söz veriyor. Gizliliğinizi ihlal etmek için yakalama, hile veya gizli numara yok.

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    Kayıt Yok, Ödeme Yok

    ishark VPN, hesaba gerek kalmadan, kayıt için kişisel bilgi olmadan kullanıma açıktır. % 100 ücretsizdir, ödeme veya kredi kartı gerekmez.

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    Kayıt Yok, Ödeme Yok

    ishark VPN, hesaba gerek kalmadan, kayıt için kişisel bilgi olmadan kullanıma açıktır. % 100 ücretsizdir, ödeme veya kredi kartı gerekmez.

ishark VPN'i Ücretsiz Edinin
Sıkça Sorulan Sorular
ishark VPN nasıl çalışır?
Konut proxy'lerine ülkeye veya şehre özgü bağlantı noktalarından erişebilirsiniz. Giriş bilgilerinizi (kullanıcı adı ve şifre) veya beyaz listedeki IP'leri kullanın.
ishark VPN'i nasıl kullanırım?
Konut proxy'lerine ülkeye veya şehre özgü bağlantı noktalarından erişebilirsiniz. Giriş bilgilerinizi (kullanıcı adı ve şifre) veya beyaz listedeki IP'leri kullanın.
ishark VPN ne kadar güvenlidir?
Konut proxy'lerine ülkeye veya şehre özgü bağlantı noktalarından erişebilirsiniz. Giriş bilgilerinizi (kullanıcı adı ve şifre) veya beyaz listedeki IP'leri kullanın.
ishark VPN ile kaç cihazı koruyabilirim?
Konut proxy'lerine ülkeye veya şehre özgü bağlantı noktalarından erişebilirsiniz. Giriş bilgilerinizi (kullanıcı adı ve şifre) veya beyaz listedeki IP'leri kullanın.
iOS veya Android için ishark mobil uygulamasını indirin. google apple
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