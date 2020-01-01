Neden ücretsiz VPN sunuyoruz?

En büyük siber tehdit olan gizlilik sızıntısı, internette daha da kötüye gidiyor. Çevrimiçi gizliliği korumak için herkes sorumlu olmalıdır. Şimdi, sizin için internet güvenliğini ve gizliliğini korumayı amaçlayan misyonu üstleniyoruz.

Çevrimiçi etkinliklerinizi ve IP, ID, şifre, banka hesapları vb. dahil olmak üzere hassas verilerinizi korumak için gelişmiş bir şema çağıran ishark VPN'i başlattık. Dahası, daha fazla eğlence için küresel ağa erişme özgürlüğü yaratır. Sızıntı yok, iz yok, saldırı yok.