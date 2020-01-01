Ücretsiz VPN ile gizliliğinizi koruyun
- Veri veya hız sınırı yoktur
- Reklam yok
- Çevrimiçi etkinliğinizi kaydetmez
- İsviçre gizlilik yasaları tarafından korunmaktadır
Neden ücretsiz VPN sunuyoruz?
Çevrimiçi etkinliklerinizi ve IP, ID, şifre, banka hesapları vb. dahil olmak üzere hassas verilerinizi korumak için gelişmiş bir şema çağıran ishark VPN'i başlattık. Dahası, daha fazla eğlence için küresel ağa erişme özgürlüğü yaratır. Sızıntı yok, iz yok, saldırı yok.
Düşük puanlı ücretsiz VPN'lerin çoğunda çeşitli sınırlamalar ve düşük performans yerine, ishark VPN size en iyi ve en güvenli çevrimiçi deneyimi sunabilir.
- iTop VPN ÜcretsizDiğer Ücretsiz VPN'ler
- Sunucu Konumları6 Lokasyonda 100+ Sunucu3 Lokasyonda 3-5 Sunucu
- İnternet Hızı5 kat daha hızlıOldukça Yavaş
- Güçlü Şifreleme
- Kararlı Bağlantı
- IP Adresini Gizle
- Kayıt YokEmin değilim
- Kayıt Yok
Ücretsiz VPN Kullanmalı mıyım?
Evet. İyi bir ücretsiz VPN, ücretsiz olarak çevrimiçi ortamda güvende ve anonim kalmanızı sağlayabilir. Sunuculardaki yatırımı karşılamak ve kar elde etmek için veri toplama ve satış yoluyla müşterilerden gelir elde eden diğer bazı ücretsiz VPN sağlayıcılarının aksine, ishark VPN güvenilir bir sağlayıcıdır. Kullanıcıların çıkarlarından ödün vermeden en güvenli çevrimiçi ortamı oluşturur.
-
Kayıt Yok, Ekstralar Yok
ishark VPN, verilerinizi asla kaydetmeyeceğine ve toplamayacağına söz veriyor. Gizliliğinizi ihlal etmek için yakalama, hile veya gizli numara yok.
-
Kayıt Yok, Ödeme Yok
ishark VPN, hesaba gerek kalmadan, kayıt için kişisel bilgi olmadan kullanıma açıktır. % 100 ücretsizdir, ödeme veya kredi kartı gerekmez.
-
Kayıt Yok, Ödeme Yok
ishark VPN, hesaba gerek kalmadan, kayıt için kişisel bilgi olmadan kullanıma açıktır. % 100 ücretsizdir, ödeme veya kredi kartı gerekmez.