Ping veya gecikme, bilgilerin (bu durumda, veri paketleri) makinenizden bir sunucuya gönderilmesi için gereken süreyi ve ardından gelen yanıt süresini ifade eder. Ping milisaniye cinsinden ölçülür, bu nedenle ping sayısı ne kadar düşük olursa, bağlantı o kadar hızlı olur.

Cihazınız ve oyun sunucuları arasındaki daha kısa bağlantı yolları, eylemleriniz ve oyun içinde olanlar arasındaki gözle görülür gecikmeleri azalttıkları için ping'i düşürmek için tercih edilir. Bir VPN kullanmak, oyun sunucusuna daha yakın bir VPN sunucusuna bağlanarak bu rotayı kısaltmaya yardımcı olabilir.