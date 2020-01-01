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Get isharkVPN
isharkVPN'in çevrimiçi oyuncular için gerekli olmasının 6 nedeni
reason1
Güçlü koruma
IP'nizi maskeleyerek DDoS saldırılarından kaçının. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve bölünmüş tünelleme özelliklerine sahiptir.
reason2
Bağlantıyı artırın
Sınırsız, birinci sınıf bant genişliğinin keyfini çıkarın. 94 ülkedeki VPN sunucularıyla ping ve gecikmeyi en aza indirin.
reason3
Bypass azaltma
ISS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını sınırlayın. Bir VPN ile veriler denetlenemez, bu nedenle bant genişliğiniz kısıtlanmaz.
reason4
Daha fazlasına çevrimiçi erişin
Erken lansman tarihi ülkelerinden en son DLC'leri ve oyunları edinin. Bulunduğunuz yerde sansürlense bile oyun oynayın.
reason5
Tüm cihazlarda oynat
PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefonda oynamayı tercih ederseniz, ExpressVPN sizi korur.
reason6
Sınırsız oyun
Dünyanın neresinde olursanız olun, bölgenizi değiştirin ve arkadaşlarınızla birlikte oynayın.
En popüler oyunların tümü için VPN kullanın
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VPN ping'i nasıl azaltır?
how

Ping veya gecikme, bilgilerin (bu durumda, veri paketleri) makinenizden bir sunucuya gönderilmesi için gereken süreyi ve ardından gelen yanıt süresini ifade eder. Ping milisaniye cinsinden ölçülür, bu nedenle ping sayısı ne kadar düşük olursa, bağlantı o kadar hızlı olur.

Cihazınız ve oyun sunucuları arasındaki daha kısa bağlantı yolları, eylemleriniz ve oyun içinde olanlar arasındaki gözle görülür gecikmeleri azalttıkları için ping'i düşürmek için tercih edilir. Bir VPN kullanmak, oyun sunucusuna daha yakın bir VPN sunucusuna bağlanarak bu rotayı kısaltmaya yardımcı olabilir.

ishark hakkında ne konuşuyorlar?
Sıkça Sorulan Sorular
Web sitenizi nasıl kaydedebilirsiniz?
Ürünlerimizin kayıtlı olması gerekmez, sadece indirin ve kullanın
Ürünlerinizin kullanımı ücretsiz mi?
Evet ürünümüzün kullanımı ücretsizdir
Uygulamanızı indirme
Doğrudan appstore'dan indirebilirsiniz
VPN ile ne yapabilirim?
VPN, gizliliğinizi korumak ve daha güvenli bir çevrimiçi deneyime erişmenizi sağlamak için çeşitli şekillerde kullanılabilir. VPN şunları yapabilir:
a Sizi ISS izlemesine karşı korur
b Gizli bilgilerinizi koruyun ve herhangi bir WiFi'ye güvenle bağlanın
c Daha ucuz Online alışveriş fırsatları / daha ucuz Uçak biletleri elde edin
d Diğer ülkelerde ücretsiz TV akışı izleyin
e Bilgisayar korsanlarını yenin
f Dosyaları anonim olarak indirme/paylaşma
Mobil cihazlarda VPN kullanabilir miyim? Neden isteyeyim?
Bir VPN hizmetinin kullanımı bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlarla sınırlı olmamalıdır. Akıllı telefonlarımız ve tabletlerimiz sürekli olarak İnternet'e bağlı, veri alışverişinde bulunuyor, kişileri, sosyal medya hesaplarını ve diğer profilleri senkronize ediyor. Akıllı telefonumuzdaki veya tabletlerimizdeki bilgisayar korsanlarından ve meraklılardan korumak istediğimiz hassas verilerimiz var , özellikle güvenli olmayan halka açık WiFi ağlarını kullanırken.
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iOS veya Android için ishark mobil uygulamasını indirin. google apple
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VPN nedir?
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