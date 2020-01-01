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Get isharkVPN

VPN nedir?

VPN veya Sanal Özel Ağ, herkese açık Wi-Fi'de bile internet bağlantınızı gizli tutar. İnternet trafiğiniz için, oradaki meraklıların çevrimiçi verilerinizi ve kişisel bilgilerinizi toplayamayacağı güvenli bir tünel sağlar.

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Nasıl Çalışır?
İnternete, VPN sağlayıcınızın sunucularından biriyle bağlanıyorsunuz ve kendi IP adresiniz yerine bağlı sunucunun IP adresini kullanıyorsunuz. Bu nedenle, normalde erişemediğiniz web sitelerine erişebilirsiniz. Trafiğiniz güvenli tünelden geçer, böylece hassas verileriniz güvende olur ve çevrimiçi gezinirken güvende ve anonim olursunuz.
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Neden Bir VPN'e İhtiyacınız Var?
Kimse izlenmeyi veya izlenmeyi sevmez - saklayacak hiçbir şeyleri olmasa bile. Bu yüzden gizlilik oyununuzu hızlandırmanız önemlidir. Bir VPN'e göz atarken, trafiğiniz şifrelenir, böylece hiç kimse çevrimiçi ne yaptığınızı göremez. İşte VPN'e ihtiyaç duymanızın birkaç nedeni:
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Çevrimiçi Güvenlik
VPN'ler, kişisel bilgilerinizi siber suçlulara ifşa etme riskinizi ortadan kaldırır. Bu, güvenli olmayan halka açık Wi-Fi ağlarını kullanırken çok önemlidir.
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Çevrimiçi Özgürlük
Gerçekte, internetin sınırları vardır. Bir VPN ile coğrafi içerik kısıtlamalarını atlayabilir ve çok ihtiyaç duyduğunuz tüm web sitelerinize erişebilirsiniz.
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Çevrimiçi Anonimlik
Bir VPN'e bağlanırsanız, çevrimiçi gizliliğiniz korunur. Tüm meraklı gözlerin uzak tutulduğunu bilerek daha güvenli bir çevrimiçi yolculuğa çıkacaksınız. Kimse ne yaptığınızı göremez.
Ne Zaman İhtiyacınız Var?
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ui1 Halka Açık Wi-Fi'de Sıfır Risk
Herkese açık Wi-Fi ağları sizi çevrimiçi tehditlere ve saldırılara maruz bırakır. iShark VPN sizi veri hırsızlıklarından korur, böylece dijital casuslar paylaştığınız ayrıntıların hiçbirini görmez.
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ui2 Harika Bir Seyahat Arkadaşı
Seyahat hedefinize bağlı olarak, en sevdiğiniz çevrimiçi hizmetlere erişmeniz kısıtlanabilir. Yanınızda iShark VPN ile, çevrimiçi içerik kısıtlamalarını ortadan kaldırırsınız.
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ui3 Güvenli P2P Dosya Paylaşımı
Müzik ve filmleri güvenli ve gizli bir şekilde indirmek 1,2,3 kadar kolaydır! P2P teknolojisi ile çalışan özel sunucular sayesinde torrent dosyalarını anonim olarak indirip açabilirsiniz.
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ui4 Yayın yaparken
iShark VPN, filmleri ve TV dizilerini, konserleri, canlı haberleri izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, sınırsız spor etkinliklerinin keyfini çıkarmak için en iyi koltuklara erişebilirsiniz.
usage5
ui5 Kişisel Veri Kamuflajı
Her gün giriş şifreleri yazıyor, kişisel veya iş e-postaları yazıyor ve banka hesabınıza giriş yapıyorsunuz. En değerli verilerinizi her zaman bir VPN ile korumalısınız.
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ui6 Güvenli Oyun Deneyimi
Çevrimiçi oyunlar için iShark VPN'i kullanmak, coğrafi olarak kısıtlanmış oyunlar ve daha hızlı internet hızı anlamına gelir. Ayrıca sizi DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi) veya kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı korur.
Sıkça Sorulan Sorular
Web sitenizi nasıl kaydedebilirsiniz?
Ürünlerimizin kayıtlı olması gerekmez, sadece indirin ve kullanın
Ürünlerinizin kullanımı ücretsiz mi?
Evet ürünümüzün kullanımı ücretsizdir
Uygulamanızı indirme
Doğrudan appstore'dan indirebilirsiniz
VPN ile ne yapabilirim?
VPN, gizliliğinizi korumak ve daha güvenli bir çevrimiçi deneyime erişmenizi sağlamak için çeşitli şekillerde kullanılabilir. VPN şunları yapabilir:
a Sizi ISS izlemesine karşı korur
b Gizli bilgilerinizi koruyun ve herhangi bir WiFi'ye güvenle bağlanın
c Daha ucuz Online alışveriş fırsatları / daha ucuz Uçak biletleri elde edin
d Diğer ülkelerde ücretsiz TV akışı izleyin
e Bilgisayar korsanlarını yenin
f Dosyaları anonim olarak indirme/paylaşma
Mobil cihazlarda VPN kullanabilir miyim? Neden isteyeyim?
Bir VPN hizmetinin kullanımı bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlarla sınırlı olmamalıdır. Akıllı telefonlarımız ve tabletlerimiz sürekli olarak İnternet'e bağlı, veri alışverişinde bulunuyor, kişileri, sosyal medya hesaplarını ve diğer profilleri senkronize ediyor. Akıllı telefonumuzdaki veya tabletlerimizdeki bilgisayar korsanlarından ve meraklılardan korumak istediğimiz hassas verilerimiz var , özellikle güvenli olmayan halka açık WiFi ağlarını kullanırken.
iOS veya Android için ishark mobil uygulamasını indirin. google apple
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VPN nedir?
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