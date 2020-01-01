VPN nedir?

Neden Bir VPN'e İhtiyacınız Var?

Kimse izlenmeyi veya izlenmeyi sevmez - saklayacak hiçbir şeyleri olmasa bile. Bu yüzden gizlilik oyununuzu hızlandırmanız önemlidir. Bir VPN'e göz atarken, trafiğiniz şifrelenir, böylece hiç kimse çevrimiçi ne yaptığınızı göremez. İşte VPN'e ihtiyaç duymanızın birkaç nedeni:

Çevrimiçi Güvenlik VPN'ler, kişisel bilgilerinizi siber suçlulara ifşa etme riskinizi ortadan kaldırır. Bu, güvenli olmayan halka açık Wi-Fi ağlarını kullanırken çok önemlidir.

Çevrimiçi Özgürlük Gerçekte, internetin sınırları vardır. Bir VPN ile coğrafi içerik kısıtlamalarını atlayabilir ve çok ihtiyaç duyduğunuz tüm web sitelerinize erişebilirsiniz.