Ücretsiz IP Adresi Denetleyicisi

İnternete bağlanmak ve interneti kullanmak için tüm cihazların benzersiz bir İnternet protokol adresi olmalıdır ve bu bir IP adresidir. IP adresiniz genel kimliğiniz veya sanal adresiniz gibi davranır ve aslında hakkınızda çok kişisel bilgileri açığa çıkarabilir.

ishark IP Checker ile IP adresinizin ülke, şehir, posta kodu vb. dahil olmak üzere tam coğrafi konumunuzu söylediğini göreceksiniz. Bunun dışında, İSS, işverenler, bilgisayar korsanları veya reklamverenler adınızı, ev adresinizi, telefon numaranızı, e-postanızı, banka hesaplarınızı, ödeme geçmişinizi ve diğer hassas bilgilerinizi yalnızca IP adresiniz üzerinden izleyebilir.