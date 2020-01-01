Ücretsiz IP Adresi Denetleyicisi

IP Adresi Ne Söyler?
İnternete bağlanmak ve interneti kullanmak için tüm cihazların benzersiz bir İnternet protokol adresi olmalıdır ve bu bir IP adresidir. IP adresiniz genel kimliğiniz veya sanal adresiniz gibi davranır ve aslında hakkınızda çok kişisel bilgileri açığa çıkarabilir.
ishark IP Checker ile IP adresinizin ülke, şehir, posta kodu vb. dahil olmak üzere tam coğrafi konumunuzu söylediğini göreceksiniz. Bunun dışında, İSS, işverenler, bilgisayar korsanları veya reklamverenler adınızı, ev adresinizi, telefon numaranızı, e-postanızı, banka hesaplarınızı, ödeme geçmişinizi ve diğer hassas bilgilerinizi yalnızca IP adresiniz üzerinden izleyebilir.
IPv4 ve IPv6, şu anda kullanımda olan Internet Protokolü'nün iki sürümüdür ve bir IP adresinin nasıl görüneceğini belirler. IPv4 ve IPv6 arasındaki temel fark, olası adreslerin sayısıdır.
Şu anda, çoğu Internet servis sağlayıcısı hala IPv4 kullanmaktadır. IPv6'nın uygulanmamasının ana nedenleri, IPv6'nın IPv4 ile geriye dönük olarak uyumlu olmaması ve IPv4'ün hala ihtiyaçlarımıza uygun olmasıdır.
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