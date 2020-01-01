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Get isharkVPN

Ücretsiz IP Adresi Denetleyicisi

ishark IP Checker ile IP adresi bilgilerini ve ayrıntılarını arayın

IP Adresiniz

35.173.238.138

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Yer

United States Ashburn

İnternet servis sağlayıcısı:

Amazon.com, Inc.

IP Adresimi Gizle

IP Adresi Ne Söyler?

İnternete bağlanmak ve interneti kullanmak için tüm cihazların benzersiz bir İnternet protokol adresi olmalıdır ve bu bir IP adresidir. IP adresiniz genel kimliğiniz veya sanal adresiniz gibi davranır ve aslında hakkınızda çok kişisel bilgileri açığa çıkarabilir.

ishark IP Checker ile IP adresinizin ülke, şehir, posta kodu vb. dahil olmak üzere tam coğrafi konumunuzu söylediğini göreceksiniz. Bunun dışında, İSS, işverenler, bilgisayar korsanları veya reklamverenler adınızı, ev adresinizi, telefon numaranızı, e-postanızı, banka hesaplarınızı, ödeme geçmişinizi ve diğer hassas bilgilerinizi yalnızca IP adresiniz üzerinden izleyebilir.

IPv4 ve IPv6 adresleri karşılaştırması

IPv4 ve IPv6, şu anda kullanımda olan Internet Protokolü'nün iki sürümüdür ve bir IP adresinin nasıl görüneceğini belirler. IPv4 ve IPv6 arasındaki temel fark, olası adreslerin sayısıdır.

IPv4
32 bit'e dayanır ve yaklaşık 4 milyar benzersiz IP adresi oluşturabilir. IPv4 adresi 128.75.1.89 gibi görünür.
IPv6
128 bit'e dayanır ve 3,4 x 1038 olası adres oluşturabilir. IPv6 adresi 2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0001:0000 gibi görünür.

Şu anda, çoğu Internet servis sağlayıcısı hala IPv4 kullanmaktadır. IPv6'nın uygulanmamasının ana nedenleri, IPv6'nın IPv4 ile geriye dönük olarak uyumlu olmaması ve IPv4'ün hala ihtiyaçlarımıza uygun olmasıdır.

ishark VPN, IP'nizi Maskelemenin En İyi Yoludur

Bir isharkVPN sunucusuna bağlanın, yeni bir IP adresi alın ve gizli bir şekilde gezinin. Trafiğiniz yeni nesil güvenlik algoritmaları ile şifrelenecektir. Tek bir tıklama ile şunları yapabilirsiniz:

  • item1

    IP'nizi gizleyin

    Sadece binlerce sunucumuzdan birini seçin ve IP'nizi farklı bir sunucuyla değiştirin. Kimse nerede ve neye göz attığınızı söyleyemez.

  • item2

    İnternet trafiğinizi şifreleyin

    ishark VPN, trafiğinizi en yeni şifreleme algoritmalarıyla şifreleyecektir. Güvenli ve özel bir şekilde gezinebilirsiniz ve hiçbir kuruluş veya siber suçlu sizi gözetleyemez.

  • item3

    Sanal konumunuzu değiştirme

    Sunucularımızdan birine bağlanarak, sanal IP konumunuzu değiştirebilir ve bölgenizde bulunmayan içeriğe erişebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular
ishark VPN nasıl çalışır?
Konut proxy'lerine ülkeye veya şehre özgü bağlantı noktalarından erişebilirsiniz. Giriş bilgilerinizi (kullanıcı adı ve şifre) veya beyaz listedeki IP'leri kullanın.
ishark VPN'i nasıl kullanırım?
Konut proxy'lerine ülkeye veya şehre özgü bağlantı noktalarından erişebilirsiniz. Giriş bilgilerinizi (kullanıcı adı ve şifre) veya beyaz listedeki IP'leri kullanın.
ishark VPN ne kadar güvenlidir?
Konut proxy'lerine ülkeye veya şehre özgü bağlantı noktalarından erişebilirsiniz. Giriş bilgilerinizi (kullanıcı adı ve şifre) veya beyaz listedeki IP'leri kullanın.
ishark VPN ile kaç cihazı koruyabilirim?
Konut proxy'lerine ülkeye veya şehre özgü bağlantı noktalarından erişebilirsiniz. Giriş bilgilerinizi (kullanıcı adı ve şifre) veya beyaz listedeki IP'leri kullanın.

Başlamak için ishark VPN'i ücretsiz indirin, kayıt olmanıza gerek yok.

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iOS veya Android için ishark mobil uygulamasını indirin. google apple
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