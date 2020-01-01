Nerede olursanız olun, spor yayını için bir VPN gereklidir.

İster yurt dışında ister sadece farklı bir TV pazarına seyahat ediyorsanız, en sevdiğiniz spor kanallarına herhangi bir ağda güvenli bir şekilde erişmek için bir VPN'e bağlanın. ExpressVPN trafiğinizi özel ve şifreli bir tünelden gönderir, böylece verilerinizi yurtdışındayken meraklı gözlerden korur ve izlersiniz.

Evde izliyorsanız, İSS yavaşlatmasını atlamak için bir VPN kullanın. ExpressVPN internet trafiğinizi daha anonim hale getirir, böylece İSS'niz yayınlarınızı tanımlayamaz ve yavaşlatamaz.

Futbol, tenis, boks veya başka bir etkinliği izlemek istiyorsanız, bir VPN ile aksiyonun her saniyesini yakalayabilirsiniz. Puan!