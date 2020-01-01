ishark VPN ile web sitelerinin engeli nasıl kaldırılır

Bir VPN'e bağlanmak, engellenen web sitelerine erişmenin en hızlı ve kolay yoludur. ishark VPN sadece en sevdiğiniz içeriğe erişmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda veri trafiğinizi güçlü şifreleme ile güvence altına alır. Bu 3 basit adımı izleyerek internet kısıtlamalarını unutun:

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Get isharkVPN
order2
Uygulamayı indirin
order3
VPN sunucusuna bağlanma
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Her Yerden Her Şeyi İzleyin

Bazı sorunlar nedeniyle, bazı akış içerikleri ülkenizde kullanılamıyor. Nelere erişebileceğiniz, nerede yaşadığınıza bağlıdır. ishark VPN, IP adresinizi bağlandığınız sunucunun adresiyle değiştirir, böylece istediğiniz her şeyi izleyebilirsiniz.

Örnek olarak Netflix'i ele alalım, her ülkede farklı şovlar ve filmler sunuyor. ABD Netflix kütüphanesi bile, ne kadar büyük olursa olsun, hala eksik şovlara sahip. ishark VPN ile, dünya çapındaki sunucuları sayesinde sevdiğiniz filmleri ve TV şovlarını izlemek için farklı Netflix kütüphanelerine erişebilirsiniz. Netflix VPN IP adreslerini yasaklamaya yemin etse bile, ishark VPN bu sorunun üstesinden gelmenize ve herhangi bir şeye erişmekte özgür olmanıza yardımcı olmak için orada olacaktır.

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Uygulamalara ve Sitelere Erişim

ishark VPN, sosyal medya uygulamalarını kısıtlı bölgelerde kullanmanıza izin verir. Nerede olursanız olun Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Skype, Instagram, Pinterest, TikTok ve diğerleri dahil olmak üzere bu uygulamalara hızlı erişim.

Aynı şekilde, bir web sitesi engelleyici olarak işlev gören ücretsiz iTop VPN ile göz atmak istediğiniz herhangi bir siteyi ziyaret edebilirsiniz. IP özelliğini gizlemek, gizlilik konusunda herhangi bir endişe duymadan hassas veya yetişkinlere uygun materyallere göz atmaya yardımcı olur (bu nokta yalnızca çoğunluk yaşında olanlar içindir).

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İnternet özgürlüğünü yaşayın

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    Sınırsız İnternet

    Her şeye erişin: VPN, belirli ülkelerdeki şirketler veya kurumlar tarafından uygulanan çevrimiçi kısıtlamaları anında atlamanıza yardımcı olur.

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    En üst düzey gizlilik ve güvenlik

    Tamamen gizli kalın: NordVPN, çevrimiçi trafiğinizi her türlü meraklıdan uzak tutar ve yeni nesil şifreleme ile korur.

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    Birden fazla cihaz desteklenir

    Aynı anda tek bir hesap altında 6 cihaza kadar bağlayın. Bir dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet, akıllı TV, oyun konsolu veya yönlendirici olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular
Web sitenizi nasıl kaydedebilirsiniz?
Ürünlerimizin kayıtlı olması gerekmez, sadece indirin ve kullanın
Ürünlerinizin kullanımı ücretsiz mi?
Evet ürünümüzün kullanımı ücretsizdir
Uygulamanızı indirme
Doğrudan appstore'dan indirebilirsiniz
VPN ile ne yapabilirim?
VPN, gizliliğinizi korumak ve daha güvenli bir çevrimiçi deneyime erişmenizi sağlamak için çeşitli şekillerde kullanılabilir. VPN şunları yapabilir:
a Sizi ISS izlemesine karşı korur
b Gizli bilgilerinizi koruyun ve herhangi bir WiFi'ye güvenle bağlanın
c Daha ucuz Online alışveriş fırsatları / daha ucuz Uçak biletleri elde edin
d Diğer ülkelerde ücretsiz TV akışı izleyin
e Bilgisayar korsanlarını yenin
f Dosyaları anonim olarak indirme/paylaşma
Mobil cihazlarda VPN kullanabilir miyim? Neden isteyeyim?
Bir VPN hizmetinin kullanımı bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlarla sınırlı olmamalıdır. Akıllı telefonlarımız ve tabletlerimiz sürekli olarak İnternet'e bağlı, veri alışverişinde bulunuyor, kişileri, sosyal medya hesaplarını ve diğer profilleri senkronize ediyor. Akıllı telefonumuzdaki veya tabletlerimizdeki bilgisayar korsanlarından ve meraklılardan korumak istediğimiz hassas verilerimiz var , özellikle güvenli olmayan halka açık WiFi ağlarını kullanırken.

Güvenli ve Hızlı ishark VPN ile Akış Engelini Kaldırın

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