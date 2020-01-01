Her Yerden Her Şeyi İzleyin

Bazı sorunlar nedeniyle, bazı akış içerikleri ülkenizde kullanılamıyor. Nelere erişebileceğiniz, nerede yaşadığınıza bağlıdır. ishark VPN, IP adresinizi bağlandığınız sunucunun adresiyle değiştirir, böylece istediğiniz her şeyi izleyebilirsiniz.

Örnek olarak Netflix'i ele alalım, her ülkede farklı şovlar ve filmler sunuyor. ABD Netflix kütüphanesi bile, ne kadar büyük olursa olsun, hala eksik şovlara sahip. ishark VPN ile, dünya çapındaki sunucuları sayesinde sevdiğiniz filmleri ve TV şovlarını izlemek için farklı Netflix kütüphanelerine erişebilirsiniz. Netflix VPN IP adreslerini yasaklamaya yemin etse bile, ishark VPN bu sorunun üstesinden gelmenize ve herhangi bir şeye erişmekte özgür olmanıza yardımcı olmak için orada olacaktır.