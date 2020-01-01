Bir VPN'e bağlanmak, engellenen web sitelerine erişmenin en hızlı ve kolay yoludur. ishark VPN sadece en sevdiğiniz içeriğe erişmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda veri trafiğinizi güçlü şifreleme ile güvence altına alır. Bu 3 basit adımı izleyerek internet kısıtlamalarını unutun:
Bazı sorunlar nedeniyle, bazı akış içerikleri ülkenizde kullanılamıyor. Nelere erişebileceğiniz, nerede yaşadığınıza bağlıdır. ishark VPN, IP adresinizi bağlandığınız sunucunun adresiyle değiştirir, böylece istediğiniz her şeyi izleyebilirsiniz.
Örnek olarak Netflix'i ele alalım, her ülkede farklı şovlar ve filmler sunuyor. ABD Netflix kütüphanesi bile, ne kadar büyük olursa olsun, hala eksik şovlara sahip. ishark VPN ile, dünya çapındaki sunucuları sayesinde sevdiğiniz filmleri ve TV şovlarını izlemek için farklı Netflix kütüphanelerine erişebilirsiniz. Netflix VPN IP adreslerini yasaklamaya yemin etse bile, ishark VPN bu sorunun üstesinden gelmenize ve herhangi bir şeye erişmekte özgür olmanıza yardımcı olmak için orada olacaktır.
ishark VPN, sosyal medya uygulamalarını kısıtlı bölgelerde kullanmanıza izin verir. Nerede olursanız olun Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Skype, Instagram, Pinterest, TikTok ve diğerleri dahil olmak üzere bu uygulamalara hızlı erişim.
Aynı şekilde, bir web sitesi engelleyici olarak işlev gören ücretsiz iTop VPN ile göz atmak istediğiniz herhangi bir siteyi ziyaret edebilirsiniz. IP özelliğini gizlemek, gizlilik konusunda herhangi bir endişe duymadan hassas veya yetişkinlere uygun materyallere göz atmaya yardımcı olur (bu nokta yalnızca çoğunluk yaşında olanlar içindir).
Her şeye erişin: VPN, belirli ülkelerdeki şirketler veya kurumlar tarafından uygulanan çevrimiçi kısıtlamaları anında atlamanıza yardımcı olur.
Tamamen gizli kalın: NordVPN, çevrimiçi trafiğinizi her türlü meraklıdan uzak tutar ve yeni nesil şifreleme ile korur.
Aynı anda tek bir hesap altında 6 cihaza kadar bağlayın. Bir dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet, akıllı TV, oyun konsolu veya yönlendirici olabilir.