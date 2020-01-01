ishark VPN
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Get isharkVPN
Швидке та безпечне з'єднання Простий у використанні VPN
100% анонімність в Інтернеті + гарантований захист
Конфіденційність журналу браузера
Надзвичайно високі швидкості без обмежень пропускної здатності
Захистіть до 7 пристроїв за допомогою однієї підписки
Отримайте безкоштовний isharkVPN
Конфіденційність в Інтернеті
Захистіть конфіденційність в Інтернеті, приховавши всі свої дії в Інтернеті від своїх інтернет-провайдерів.
Вільний доступ
Порушуйте геообмеження, отримуйте безпечний і приватний доступ з будь-якого місця, в будь-яке місце.
Висока швидкість
Забезпечте швидку та стабільну мережу за допомогою високошвидкісних серверів у 100+ місцях по всьому світу.
Розваги
Швидке розблокування вмісту
Безкоштовна та безперебійна потокова передача
Підключайтеся до глобальної мережі і обходьте будь-які обмеження. Ви можете переглядати обмежений вміст у будь-якому місці та в будь-який час на своїх пристроях iOS.
Ігри, заблоковані в регіоні
Вільно грайте в ці ігри, заблоковані в регіоні, на iPhone або iPad. Ви будете насолоджуватися легким, швидким і безпечним досвідом роботи в онлайн-іграх.
Обмежені соціальні мережі
Доступ до різних заблокованих соціальних мереж. Залишайтеся на зв'язку зі своїми друзями та сім'ями в деяких країнах з цензурою.
Безпека та захист
Потужна конфіденційність в Інтернеті.
Тримайте свою інтернет-активність прихованою від будь-кого, хто дивиться. Сюди входять ваш інтернет-провайдер, хакери, рекламодавці та уряд.
ishark VPN шифрує ваш онлайн-трафік і приховує вашу реальну IP-адресу, незалежно від того, чи ви переглядаєте потокове відео, завантажуєте торренти, граєте, робите покупки, здійснюєте банківські операції чи просто переглядаєте веб-сторінки.
Ніхто не дізнається, хто ви або ваше реальне місцезнаходження.
Кілька платформ і пристроїв
Захистіть усі свої пристрої
Ви будете насолоджуватися конфіденційністю та безпекою в Інтернеті на кожній платформі. Існує додаток isharkVPN для iOS та Android. Найкраще те, що за допомогою одного облікового запису iShark ви можете захистити до кількох пристроїв одночасно.
Доступно на:
Виберіть свої програми
Знайдіть сервери там, де вони вам потрібні
Незалежно від того, де ви знаходитесь у світі, високошвидкісне VPN-з'єднання доступне за допомогою isharkVPN.
Необмежений
Пропускну здатність
США 100+Серверів Канада 50+Серверів Мексика 80+Серверів Бразилія 40+Серверів Франція 120+Серверів Англія 90+Серверів Іспанія 70+Серверів Німеччина 40+Серверів Італія 15+Серверів Саудівська Аравія 15+Серверів Росія 15+Серверів Корея 15+Серверів Японія 15+Серверів Індія 15+Серверів Сінґапур 15+Серверів Індонезія 15+Серверів Австралія 15+Серверів
Питання, що часто ставляться
Як зареєструвати свій сайт
Наші продукти не потрібно реєструвати, просто завантажте та використовуйте
Чи можна використовувати ваші продукти?
Так, наш продукт безкоштовний у використанні
Як завантажити додаток
Ви можете завантажити його безпосередньо з магазину додатків
Що я можу зробити з VPN?
VPN можна використовувати кількома способами, щоб захистити вашу конфіденційність і надати вам доступ до безпечнішого досвіду роботи в Інтернеті. VPN може:
a Захист від моніторингу інтернет-провайдера
b Захистіть свою конфіденційну інформацію та безпечно підключіться до будь-якого Wi-Fi
c Отримайте дешевші пропозиції для покупок в Інтернеті / дешевші авіаквитки
d Дивитися безкоштовне потокове телебачення в інших країнах
e Побити хакерів
f Завантаження/обмін файлами анонімно
Чи можу я використовувати VPN на мобільних пристроях? Чому я хочу?
Використання служби VPN не повинно обмежуватися комп'ютерами та ноутбуками. Наші смартфони та планшети постійно підключені до Інтернету, обмінюючись даними, синхронізуючи контакти, акаунти в соціальних мережах та інші профілі. У нас є конфіденційні дані, які ми хочемо захистити від хакерів і стеження на наших смартфонах або планшетах , особливо при використанні незахищених загальнодоступних мереж Wi-Fi.