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Get isharkVPN

Швидке та безпечне з'єднання Простий у використанні VPN

100% анонімність в Інтернеті + гарантований захист

Конфіденційність журналу браузера
Надзвичайно високі швидкості без обмежень пропускної здатності
Захистіть до 7 пристроїв за допомогою однієї підписки
Отримайте безкоштовний isharkVPN
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step1
Конфіденційність в Інтернеті
Захистіть конфіденційність в Інтернеті, приховавши всі свої дії в Інтернеті від своїх інтернет-провайдерів.
step2
Вільний доступ
Порушуйте геообмеження, отримуйте безпечний і приватний доступ з будь-якого місця, в будь-яке місце.
step3
Висока швидкість
Забезпечте швидку та стабільну мережу за допомогою високошвидкісних серверів у 100+ місцях по всьому світу.
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Розваги
Швидке розблокування вмісту
sub1 Безкоштовна та безперебійна потокова передача
Підключайтеся до глобальної мережі і обходьте будь-які обмеження. Ви можете переглядати обмежений вміст у будь-якому місці та в будь-який час на своїх пристроях iOS.
sub2 Ігри, заблоковані в регіоні
Вільно грайте в ці ігри, заблоковані в регіоні, на iPhone або iPad. Ви будете насолоджуватися легким, швидким і безпечним досвідом роботи в онлайн-іграх.
sub3 Обмежені соціальні мережі
Доступ до різних заблокованих соціальних мереж. Залишайтеся на зв'язку зі своїми друзями та сім'ями в деяких країнах з цензурою.
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Безпека та захист
Потужна конфіденційність в Інтернеті.
Тримайте свою інтернет-активність прихованою від будь-кого, хто дивиться. Сюди входять ваш інтернет-провайдер, хакери, рекламодавці та уряд.
ishark VPN шифрує ваш онлайн-трафік і приховує вашу реальну IP-адресу, незалежно від того, чи ви переглядаєте потокове відео, завантажуєте торренти, граєте, робите покупки, здійснюєте банківські операції чи просто переглядаєте веб-сторінки.
Ніхто не дізнається, хто ви або ваше реальне місцезнаходження.
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Кілька платформ і пристроїв
Захистіть усі свої пристрої
Ви будете насолоджуватися конфіденційністю та безпекою в Інтернеті на кожній платформі. Існує додаток isharkVPN для iOS та Android. Найкраще те, що за допомогою одного облікового запису iShark ви можете захистити до кількох пристроїв одночасно.
Доступно на:
ios
android
win
Виберіть свої програми
Знайдіть сервери там, де вони вам потрібні
Незалежно від того, де ви знаходитесь у світі, високошвидкісне VPN-з'єднання доступне за допомогою isharkVPN.
+
Розташування VPN
Мі́сце
+
Серверів
Необмежений
Пропускну здатність
country США 100+Серверів
country Канада 50+Серверів
country Мексика 80+Серверів
country Бразилія 40+Серверів
country Франція 120+Серверів
country Англія 90+Серверів
country Іспанія 70+Серверів
country Німеччина 40+Серверів
country Італія 15+Серверів
country Саудівська Аравія 15+Серверів
country Росія 15+Серверів
country Корея 15+Серверів
country Японія 15+Серверів
country Індія 15+Серверів
country Сінґапур 15+Серверів
country Індонезія 15+Серверів
country Австралія 15+Серверів
Що вони говорять про Ішарка?
Питання, що часто ставляться
Як зареєструвати свій сайт
Наші продукти не потрібно реєструвати, просто завантажте та використовуйте
Чи можна використовувати ваші продукти?
Так, наш продукт безкоштовний у використанні
Як завантажити додаток
Ви можете завантажити його безпосередньо з магазину додатків
Що я можу зробити з VPN?
VPN можна використовувати кількома способами, щоб захистити вашу конфіденційність і надати вам доступ до безпечнішого досвіду роботи в Інтернеті. VPN може:
a Захист від моніторингу інтернет-провайдера
b Захистіть свою конфіденційну інформацію та безпечно підключіться до будь-якого Wi-Fi
c Отримайте дешевші пропозиції для покупок в Інтернеті / дешевші авіаквитки
d Дивитися безкоштовне потокове телебачення в інших країнах
e Побити хакерів
f Завантаження/обмін файлами анонімно
Чи можу я використовувати VPN на мобільних пристроях? Чому я хочу?
Використання служби VPN не повинно обмежуватися комп'ютерами та ноутбуками. Наші смартфони та планшети постійно підключені до Інтернету, обмінюючись даними, синхронізуючи контакти, акаунти в соціальних мережах та інші профілі. У нас є конфіденційні дані, які ми хочемо захистити від хакерів і стеження на наших смартфонах або планшетах , особливо при використанні незахищених загальнодоступних мереж Wi-Fi.
Завантажте мобільний додаток ishark для iOS або Android. google apple
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