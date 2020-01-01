Що таке VPN-сервер
VPN-сервер - це захищений віддалений сервер, який безпечно передає ваші дані через Інтернет. Це унікальне поєднання апаратного та фірмового програмного забезпечення, що робить його набагато більш просунутим, ніж прості віддалені сервери. VPN-сервери можуть бути додатково налаштовані для конкретних завдань, таких як обмін файлами P2P або доступ до Tor.

Серверна інфраструктура VPN має важливе значення для вашої безпеки в Інтернеті, конфіденційності та комфорту. Наприклад, сервери, розташовані поблизу вашого фактичного місцезнаходження, часто гарантують найкращу швидкість з'єднання та якість потокової передачі. Ось чому важливо мати широкий спектр сучасних VPN-серверів, розкиданих по всьому світу.
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    Висока швидкість з'єднання

    Принаймні один порт 1 Гбіт/с доступний на кожному сервері, тоді як нові порти 10 Гбіт/с додаються щодня.

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    100% сервери лише з оперативною пам'яттю

    Усі сервери працюють на останніх оновленнях програмного забезпечення, не зберігають жодних даних і час від часу стираються.

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    Підтримка протоколів

    Вся наша мережа серверів підтримує безпечні та надійні протоколи Wireguard, IKEv2 та OpenVPN.

Наш повний список VPN-серверів

    Країна (міста)
    Приватний DNS
    Режим камуфляжу
    OpenVPN
    WireGuard/ IPSec/IKEv2
    Підтримка розширень

    Легко підключайтеся до серверів isharkVPN

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    • 01
      Великі швидкості
      Швидкість VPN багато в чому залежить від того, наскільки близько ви знаходитесь до сервера. Наявність сервера майже гарантується великим списком Surfshark, більшість з яких мають принаймні один порт 1 Гбіт/с, а багато з них оновлюються до 10 Гбіт/с.
    • 02
      Немає збору даних
      Сервери Surfshark налаштовані на роботу в тандемі з нашою політикою відмови від реєстрації дій користувачів. Їхня природа лише з оперативною пам'яттю гарантує, що вони повністю скинуться, як тільки сервери оновляться або відключаться від живлення.
    • 03
      Всі протоколи підтримують всі сервери
      Турбуєтеся про те, чи підтримає сервер, до якого ви хочете підключитися, ваш вибір протоколу VPN? Не хвилюйтеся! Незалежно від того, чи використовуєте ви WireGuard, IKEv2 або OpenVPN (TCP або UDP), ви можете без проблем підключитися до будь-якого сервера.
    • 04
      Приватний перегляд
      За допомогою програми VPN усі ваші онлайн-дані будуть зашифровані. Таким чином, він буде захищений від крадіжки та стеження, а також значно ускладнить відстеження вас.

    Чому варто вибрати isharkVPN?

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      Технологія надійних серверів

      Перевірений для підтвердження суттєвого захисту конфіденційності, TrustedServer встановлює новий стандарт безпеки.

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      Настроювання одразу

      Підключення до ExpressVPN відбувається швидко та легко. Просто зареєструйтеся, завантажте та підключіться одним натисканням кнопки!

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      Розблокуйте веб-сайт, який вам подобається

      Отримуйте доступ до улюбленого вмісту без цензури. Розблокуйте доступ до Facebook, Instagram, YouTube тощо.

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      Анонімний перегляд веб-сторінок

      Змініть IP-адресу та місцезнаходження свого пристрою, щоб веб-сайти не могли використовувати ці дані для вашої ідентифікації.

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      Потокове передавання відео та музики

      Насолоджуйтесь Netflix, Hulu, BBC, Spotify тощо — завдяки конфіденційності, безпеці та надзвичайно високій швидкості.

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      Підтримка клієнтів 24/7

      Зв'яжіться з нами в будь-який час через чат або електронну пошту. Ми гарантуємо швидку відповідь кількома мовами.

    Питання, що часто ставляться
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    Чи можна використовувати ваші продукти?
    Так, наш продукт безкоштовний у використанні
    Як завантажити додаток
    Ви можете завантажити його безпосередньо з магазину додатків
    Що я можу зробити з VPN?
    VPN можна використовувати кількома способами, щоб захистити вашу конфіденційність і надати вам доступ до безпечнішого досвіду роботи в Інтернеті. VPN може:
    a Захист від моніторингу інтернет-провайдера
    b Захистіть свою конфіденційну інформацію та безпечно підключіться до будь-якого Wi-Fi
    c Отримайте дешевші пропозиції для покупок в Інтернеті / дешевші авіаквитки
    d Дивитися безкоштовне потокове телебачення в інших країнах
    e Побити хакерів
    f Завантаження/обмін файлами анонімно
    Чи можу я використовувати VPN на мобільних пристроях? Чому я хочу?
    Використання служби VPN не повинно обмежуватися комп'ютерами та ноутбуками. Наші смартфони та планшети постійно підключені до Інтернету, обмінюючись даними, синхронізуючи контакти, акаунти в соціальних мережах та інші профілі. У нас є конфіденційні дані, які ми хочемо захистити від хакерів і стеження на наших смартфонах або планшетах , особливо при використанні незахищених загальнодоступних мереж Wi-Fi.

    Безкоштовно завантажте ishark VPN для початку, реєстрація не потрібна.

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