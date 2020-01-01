Що таке VPN-сервер

VPN-сервер - це захищений віддалений сервер, який безпечно передає ваші дані через Інтернет. Це унікальне поєднання апаратного та фірмового програмного забезпечення, що робить його набагато більш просунутим, ніж прості віддалені сервери. VPN-сервери можуть бути додатково налаштовані для конкретних завдань, таких як обмін файлами P2P або доступ до Tor.



Серверна інфраструктура VPN має важливе значення для вашої безпеки в Інтернеті, конфіденційності та комфорту. Наприклад, сервери, розташовані поблизу вашого фактичного місцезнаходження, часто гарантують найкращу швидкість з'єднання та якість потокової передачі. Ось чому важливо мати широкий спектр сучасних VPN-серверів, розкиданих по всьому світу.