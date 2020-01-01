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Завантажити ishark VPN для iOS
Отримайте найкращий VPN для iOS та доступ до Інтернету на iOS БЕЗКОШТОВНО
- Надзвичайно високі швидкості
- Першокласна безпека та конфіденційність
- Необмежена пропускна здатність і пристрої
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Не забувайте, що ви можете використовувати цей обліковий запис на кількох пристроях!
Основні характеристики ishark VPN для iOS
Високі швидкості
Транслюйте спорт у прямому ефірі, завантажуйте великі файли та грайте в онлайн-ігри за допомогою найшвидшого VPN на ринку.
Великий серверний парк
Отримуйте доступ до улюбленого вмісту за допомогою наших глобальних серверів в Америці, Європі, Африка та Азії.
Необмежена пропускна здатність
Транслюйте, завантажуйте або завантажуйте стільки, скільки забажаєте. Не турбуйтеся про те, що вас раптово зупинять через досягнення меж пропускної здатності.
Політика відсутності журналів активності
Ми ніколи не відстежуємо, не ділимося та не продаємо ваші дані. Наша штаб-квартира в Румунії також захищає вас суворими законами про конфіденційність.
Кілька пристроїв
Створений з урахуванням швидкості, iShark забезпечує необмежену пропускну здатність. Більше ніяких повільних часів завантаження і постійної буферизації.
Підтримка клієнтів 24/7
Зв'яжіться з нами в будь-який час через чат або електронну пошту. Ми гарантуємо швидку відповідь кількома мовами.
Питання, що часто ставляться
Як зареєструвати свій сайт
Наші продукти не потрібно реєструвати, просто завантажте та використовуйте
Чи можна використовувати ваші продукти?
Так, наш продукт безкоштовний у використанні
Як завантажити додаток
Ви можете завантажити його безпосередньо з магазину додатків
Що я можу зробити з VPN?
VPN можна використовувати кількома способами, щоб захистити вашу конфіденційність і надати вам доступ до безпечнішого досвіду роботи в Інтернеті. VPN може:
a Захист від моніторингу інтернет-провайдера
b Захистіть свою конфіденційну інформацію та безпечно підключіться до будь-якого Wi-Fi
c Отримайте дешевші пропозиції для покупок в Інтернеті / дешевші авіаквитки
d Дивитися безкоштовне потокове телебачення в інших країнах
e Побити хакерів
f Завантаження/обмін файлами анонімно
Чи можу я використовувати VPN на мобільних пристроях? Чому я хочу?
Використання служби VPN не повинно обмежуватися комп'ютерами та ноутбуками. Наші смартфони та планшети постійно підключені до Інтернету, обмінюючись даними, синхронізуючи контакти, акаунти в соціальних мережах та інші профілі. У нас є конфіденційні дані, які ми хочемо захистити від хакерів і стеження на наших смартфонах або планшетах , особливо при використанні незахищених загальнодоступних мереж Wi-Fi.
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