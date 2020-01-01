Завантажити ishark VPN для Windows

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Що я можу зробити з VPN?

VPN можна використовувати кількома способами, щоб захистити вашу конфіденційність і надати вам доступ до безпечнішого досвіду роботи в Інтернеті. VPN може:

a Захист від моніторингу інтернет-провайдера

b Захистіть свою конфіденційну інформацію та безпечно підключіться до будь-якого Wi-Fi

c Отримайте дешевші пропозиції для покупок в Інтернеті / дешевші авіаквитки

d Дивитися безкоштовне потокове телебачення в інших країнах

e Побити хакерів

f Завантаження/обмін файлами анонімно

