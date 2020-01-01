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Get isharkVPN

ishark VPN безкоштовно
#1 Надійний безкоштовний VPN

Завантажте надзвичайно безпечний, швидкий, безкоштовний VPN, щоб покращити конфіденційність в Інтернеті та отримати доступ до будь-якого вмісту в Інтернеті.

Отримайте безкоштовний VPN Ishark
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Захистіть свою конфіденційність за допомогою безкоштовного VPN

Наша місія полягає в тому, щоб забезпечити приватний і безпечний доступ до Інтернету для всіх. Proton VPN використовується активістами та журналістами по всьому світу. Наш безкоштовний план єдиний, який:
  • check Не має даних або обмежень швидкості
  • check Не має реклами
  • check Не реєструє вашу активність в Інтернеті
  • check Захищено швейцарськими законами про конфіденційність

Чому ми пропонуємо безкоштовний VPN

Витік конфіденційності, основна кіберзагроза, погіршується в Інтернеті. Кожен повинен нести відповідальність за захист конфіденційності в Інтернеті. Тепер ми беремо на себе місію, спрямовану на захист безпеки та конфіденційності в Інтернеті для вас.
Ми запускаємо ishark VPN, який використовує розширену схему для захисту вашої діяльності в Інтернеті та конфіденційних даних, включаючи IP, ідентифікатор, пароль, банківські рахунки тощо. Більше того, це створює свободу для доступу до глобальної мережі для більшої кількості розваг. Ні витоку, ні треку, ні атаки.
ishark VPN проти інших безкоштовних VPN

Замість різних обмежень та низької продуктивності більшості безкоштовних VPN з низьким рейтингом, ishark VPN може запропонувати вам найкращий та найбезпечніший досвід роботи в Інтернеті.

  • iTop VPN Безкоштовно
    Інші безкоштовні VPN
  • Розташування серверів
    100+ серверів у 6 місцях
    3-5 серверів у 3 місцях
  • Швидкість Інтернету
    У 5 разів швидше
    Досить повільно
  • Надійне шифрування
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  • Стабільне з'єднання
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  • Приховати IP-адресу
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  • Немає журналів
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    Не певний
  • Без реєстрації
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Чи варто використовувати безкоштовний VPN

Так. Хороший безкоштовний VPN може забезпечити вам безпеку та анонімність в Інтернеті без будь-яких витрат. На відміну від деяких інших безкоштовних постачальників VPN, які отримують дохід від клієнтів за рахунок збору та продажу даних, щоб покрити інвестиції на серверах та отримати прибуток, ishark VPN є надійним постачальником. Він створює найбезпечніше онлайн-середовище без шкоди для інтересів користувачів.

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    Без журналів, без додаткових послуг

    ishark VPN обіцяє, що ніколи не буде реєструвати та збирати ваші дані. Ніяких підступів, хитрощів або прихованих хитрощів, щоб порушити вашу конфіденційність.

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    Без реєстрації, без оплати

    ishark VPN відкритий для використання без необхідності облікового запису, без особистої інформації для реєстрації. Це 100% безкоштовно, не потрібно платити чи кредитну картку.

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    Без реєстрації, без оплати

    ishark VPN відкритий для використання без необхідності облікового запису, без особистої інформації для реєстрації. Це 100% безкоштовно, не потрібно платити чи кредитну картку.

Отримайте безкоштовний VPN Ishark
Питання, що часто ставляться
Як працює ishark VPN?
Ви можете отримати доступ до житлових проксі через порти для певної країни або міста. Використовуйте свої облікові дані для входу (ім'я користувача та пароль) або IP-адреси з білого списку.
Як використовувати ishark VPN?
Ви можете отримати доступ до житлових проксі через порти для певної країни або міста. Використовуйте свої облікові дані для входу (ім'я користувача та пароль) або IP-адреси з білого списку.
Наскільки безпечний Ishark VPN?
Ви можете отримати доступ до житлових проксі через порти для певної країни або міста. Використовуйте свої облікові дані для входу (ім'я користувача та пароль) або IP-адреси з білого списку.
Скільки пристроїв я можу захистити за допомогою Ishark VPN?
Ви можете отримати доступ до житлових проксі через порти для певної країни або міста. Використовуйте свої облікові дані для входу (ім'я користувача та пароль) або IP-адреси з білого списку.
Завантажте мобільний додаток ishark для iOS або Android. google apple
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