Захистіть свою конфіденційність за допомогою безкоштовного VPN
- Не має даних або обмежень швидкості
- Не має реклами
- Не реєструє вашу активність в Інтернеті
- Захищено швейцарськими законами про конфіденційність
Чому ми пропонуємо безкоштовний VPN
Ми запускаємо ishark VPN, який використовує розширену схему для захисту вашої діяльності в Інтернеті та конфіденційних даних, включаючи IP, ідентифікатор, пароль, банківські рахунки тощо. Більше того, це створює свободу для доступу до глобальної мережі для більшої кількості розваг. Ні витоку, ні треку, ні атаки.
Замість різних обмежень та низької продуктивності більшості безкоштовних VPN з низьким рейтингом, ishark VPN може запропонувати вам найкращий та найбезпечніший досвід роботи в Інтернеті.
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- Розташування серверів100+ серверів у 6 місцях3-5 серверів у 3 місцях
- Швидкість ІнтернетуУ 5 разів швидшеДосить повільно
- Надійне шифрування
- Стабільне з'єднання
- Приховати IP-адресу
- Немає журналівНе певний
- Без реєстрації
Чи варто використовувати безкоштовний VPN
Так. Хороший безкоштовний VPN може забезпечити вам безпеку та анонімність в Інтернеті без будь-яких витрат. На відміну від деяких інших безкоштовних постачальників VPN, які отримують дохід від клієнтів за рахунок збору та продажу даних, щоб покрити інвестиції на серверах та отримати прибуток, ishark VPN є надійним постачальником. Він створює найбезпечніше онлайн-середовище без шкоди для інтересів користувачів.
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Без журналів, без додаткових послуг
ishark VPN обіцяє, що ніколи не буде реєструвати та збирати ваші дані. Ніяких підступів, хитрощів або прихованих хитрощів, щоб порушити вашу конфіденційність.
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Без реєстрації, без оплати
ishark VPN відкритий для використання без необхідності облікового запису, без особистої інформації для реєстрації. Це 100% безкоштовно, не потрібно платити чи кредитну картку.
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Без реєстрації, без оплати
ishark VPN відкритий для використання без необхідності облікового запису, без особистої інформації для реєстрації. Це 100% безкоштовно, не потрібно платити чи кредитну картку.