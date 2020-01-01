Наша місія полягає в тому, щоб забезпечити приватний і безпечний доступ до Інтернету для всіх. Proton VPN використовується активістами та журналістами по всьому світу. Наш безкоштовний план єдиний, який:

Чому ми пропонуємо безкоштовний VPN

Витік конфіденційності, основна кіберзагроза, погіршується в Інтернеті. Кожен повинен нести відповідальність за захист конфіденційності в Інтернеті. Тепер ми беремо на себе місію, спрямовану на захист безпеки та конфіденційності в Інтернеті для вас.

Ми запускаємо ishark VPN, який використовує розширену схему для захисту вашої діяльності в Інтернеті та конфіденційних даних, включаючи IP, ідентифікатор, пароль, банківські рахунки тощо. Більше того, це створює свободу для доступу до глобальної мережі для більшої кількості розваг. Ні витоку, ні треку, ні атаки.