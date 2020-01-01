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Get isharkVPN
6 причин, чому isharkVPN важливий для онлайн-геймерів
reason1
Потужний захист
Уникайте DDoS-атак, маскуючи свою IP-адресу. ExpressVPN також має 256-бітну AES, захист від витоків, перемикач блоку та роздільне тунелювання.
reason2
Підвищення зв'язку
Насолоджуйтесь необмеженою, преміальною пропускною здатністю. Мінімізуйте пінг і відставання за допомогою VPN-серверів у 94 країнах.
reason3
Обхід дроселювання
Обмежте інтернет-провайдера від уповільнення з'єднання. За допомогою VPN дані не можуть бути перевірені, тому ваша пропускна здатність не буде обмежена.
reason4
Отримайте доступ до інших можливостей в Інтернеті
Отримайте найновіші DLC та ігри з країн ранньої дати запуску. Грайте в ігри, навіть якщо вони піддаються цензурі там, де ви знаходитесь.
reason5
Грати на всіх пристроях
Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу грати на PlayStation, Xbox, комутаторі, комп'ютері, планшеті чи телефоні, ExpressVPN допоможе вам.
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Гра без кордонів
Незалежно від того, де ви знаходитесь по всьому світу, просто змініть свій регіон і грайте разом з друзями.
Використовуйте VPN для всіх найпопулярніших ігор
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Як VPN зменшує пінг?
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Пінг, або затримка, означає час, необхідний для надсилання інформації — в даному випадку пакетів даних — з вашої машини на сервер і її подальшого часу відгуку. Пінг вимірюється в мілісекундах, тому чим нижче число пінгу, тим швидше з'єднання.

Коротші маршрути з'єднання між вашим пристроєм та ігровими серверами краще для зниження пінгу, оскільки вони зменшують будь-які помітні затримки між вашими діями та тим, що відбувається в грі. Використання VPN може допомогти скоротити цей маршрут, підключившись до сервера VPN ближче до ігрового сервера.

Що вони говорять про Ішарка?
Питання, що часто ставляться
Як зареєструвати свій сайт
Наші продукти не потрібно реєструвати, просто завантажте та використовуйте
Чи можна використовувати ваші продукти?
Так, наш продукт безкоштовний у використанні
Як завантажити додаток
Ви можете завантажити його безпосередньо з магазину додатків
Що я можу зробити з VPN?
VPN можна використовувати кількома способами, щоб захистити вашу конфіденційність і надати вам доступ до безпечнішого досвіду роботи в Інтернеті. VPN може:
a Захист від моніторингу інтернет-провайдера
b Захистіть свою конфіденційну інформацію та безпечно підключіться до будь-якого Wi-Fi
c Отримайте дешевші пропозиції для покупок в Інтернеті / дешевші авіаквитки
d Дивитися безкоштовне потокове телебачення в інших країнах
e Побити хакерів
f Завантаження/обмін файлами анонімно
Чи можу я використовувати VPN на мобільних пристроях? Чому я хочу?
Використання служби VPN не повинно обмежуватися комп'ютерами та ноутбуками. Наші смартфони та планшети постійно підключені до Інтернету, обмінюючись даними, синхронізуючи контакти, акаунти в соціальних мережах та інші профілі. У нас є конфіденційні дані, які ми хочемо захистити від хакерів і стеження на наших смартфонах або планшетах , особливо при використанні незахищених загальнодоступних мереж Wi-Fi.
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