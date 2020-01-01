Пінг, або затримка, означає час, необхідний для надсилання інформації — в даному випадку пакетів даних — з вашої машини на сервер і її подальшого часу відгуку. Пінг вимірюється в мілісекундах, тому чим нижче число пінгу, тим швидше з'єднання.

Коротші маршрути з'єднання між вашим пристроєм та ігровими серверами краще для зниження пінгу, оскільки вони зменшують будь-які помітні затримки між вашими діями та тим, що відбувається в грі. Використання VPN може допомогти скоротити цей маршрут, підключившись до сервера VPN ближче до ігрового сервера.