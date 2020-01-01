ishark VPN
- English
- 简体中文
- Bahasa Indonesia
- Tiếng Việt
- Bahasa Malaysia
- Basa Jawa
- Čeština
- English - India
- Español
- Français
- German
- Italian
- Magyar
- Nederlands
- Polish
- Português
- Română
- Thailand
- Turkish (Turkey)
- Ελληνικά
- украї́нська мо́ва
- Русский
- عَرَبِيّ
- 한국어
- 日本語
Get isharkVPN
Що таке VPN?
VPN, або віртуальна приватна мережа, зберігає конфіденційність вашого інтернет-з'єднання навіть у загальнодоступній мережі Wi-Fi. Він забезпечує безпечний тунель для вашого інтернет-трафіку, за допомогою якого шпигуни не можуть збирати ваші онлайн-дані та особисту інформацію.
Отримайте безкоштовний isharkVPN
Як це працює?
Ви підключаєтеся до Інтернету за допомогою одного з серверів вашого VPN-провайдера, використовуючи IP-адресу підключеного сервера замість власної. Завдяки цьому ви можете отримати доступ до веб-сайтів, які зазвичай не могли. Ваш трафік проходить через захищений тунель, щоб ваші конфіденційні дані були в безпеці, і ви були б у безпеці та анонімності під час серфінгу в Інтернеті.
Ваші пристрої VPN Інтернет
Ваші пристрої
VPN
Інтернет
Навіщо потрібен VPN?
Ніхто не любить, коли за ним спостерігають або відстежують — навіть якщо їм нема чого приховувати. Ось чому важливо активізувати свою гру конфіденційності. Коли ви переглядаєте веб-сторінки через VPN, ваш трафік шифрується, тому ніхто не може побачити, що ви робите в Інтернеті. Ось ще кілька причин, чому вам потрібна VPN:
Безпека в Інтернеті
VPN усувають ризик викриття вашої особистої інформації кіберзлочинцям. Це важливо при використанні незахищених загальнодоступних мереж Wi-Fi.
Свобода в Інтернеті
Насправді Інтернет має свої кордони. За допомогою VPN ви можете обійти обмеження геоконтенту та отримати доступ до всіх ваших вкрай необхідних веб-сайтів.
Анонімність в Інтернеті
Якщо ви підключаєтеся до VPN, ваша конфіденційність в Інтернеті залишається захищеною. У вас буде безпечніша онлайн-подорож, знаючи, що всі сторонні очі тримаються в страху. Ніхто не може побачити, що ви робите.
Коли вам це потрібно?
Нульові ризики в загальнодоступних мережах Wi-Fi
Загальнодоступні мережі Wi-Fi залишають вас наражатися на онлайн-загрози та атаки. iShark VPN захищає вас від крадіжки даних, тому цифрові шпигуни не побачать жодної деталі, якою ви ділитеся.
Чудовий попутник
Залежно від пункту призначення подорожі, вам може бути заборонено доступ до улюблених онлайн-служб. З iShark VPN на вашому боці ви усунете будь-які обмеження щодо вмісту в Інтернеті.
Безпечний обмін файлами P2P
Безпечно та приватно завантажувати музику та фільми так само просто, як 1,2,3! Завдяки спеціальним серверам, які працюють з технологією P2P, можна завантажувати і відкривати торрент-файли анонімно.
Під час потокового передавання
iShark VPN допомагає транслювати фільми та серіали, концерти, прямі новини. Крім того, ви отримуєте доступ до найкращих місць, щоб насолоджуватися необмеженою кількістю спортивних подій.
Камуфляж персональних даних
Щодня ви вводите паролі для входу, пишете особисті або ділові електронні листи та входите у свій банківський рахунок. Ви завжди повинні захищати свої найцінніші дані за допомогою VPN.
Безпечний ігровий досвід
Використання iShark VPN для онлайн-ігор означає відсутність географічних ігор та вищу швидкість Інтернету. Він також захищає вас від DDoS (розподілена відмова в обслуговуванні) або атак шкідливого програмного забезпечення.
Питання, що часто ставляться
Як зареєструвати свій сайт
Наші продукти не потрібно реєструвати, просто завантажте та використовуйте
Чи можна використовувати ваші продукти?
Так, наш продукт безкоштовний у використанні
Як завантажити додаток
Ви можете завантажити його безпосередньо з магазину додатків
Що я можу зробити з VPN?
VPN можна використовувати кількома способами, щоб захистити вашу конфіденційність і надати вам доступ до безпечнішого досвіду роботи в Інтернеті. VPN може:
a Захист від моніторингу інтернет-провайдера
b Захистіть свою конфіденційну інформацію та безпечно підключіться до будь-якого Wi-Fi
c Отримайте дешевші пропозиції для покупок в Інтернеті / дешевші авіаквитки
d Дивитися безкоштовне потокове телебачення в інших країнах
e Побити хакерів
f Завантаження/обмін файлами анонімно
Чи можу я використовувати VPN на мобільних пристроях? Чому я хочу?
Використання служби VPN не повинно обмежуватися комп'ютерами та ноутбуками. Наші смартфони та планшети постійно підключені до Інтернету, обмінюючись даними, синхронізуючи контакти, акаунти в соціальних мережах та інші профілі. У нас є конфіденційні дані, які ми хочемо захистити від хакерів і стеження на наших смартфонах або планшетах , особливо при використанні незахищених загальнодоступних мереж Wi-Fi.