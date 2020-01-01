  • Дім
  • Що таке VPN?
  • Завантажити VPN
    • Вікна VPNHOT
    • iOS VPN
    • Андроїд VPN
  • Ресурс
    • Довідковий центр
    • Блог
  • украї́нська мо́ва
    • English
    • 简体中文
    • Bahasa Indonesia
    • Tiếng Việt
    • Bahasa Malaysia
    • Basa Jawa
    • Čeština
    • English - India
    • Español
    • Français
    • German
    • Italian
    • Magyar
    • Nederlands
    • Polish
    • Português
    • Română
    • Thailand
    • Turkish (Turkey)
    • Ελληνικά
    • украї́нська мо́ва
    • Русский
    • عَرَبِيّ
    • 한국어
    • 日本語
Get isharkVPN

Що таке VPN?

VPN, або віртуальна приватна мережа, зберігає конфіденційність вашого інтернет-з'єднання навіть у загальнодоступній мережі Wi-Fi. Він забезпечує безпечний тунель для вашого інтернет-трафіку, за допомогою якого шпигуни не можуть збирати ваші онлайн-дані та особисту інформацію.

Отримайте безкоштовний isharkVPN
Як це працює?
Ви підключаєтеся до Інтернету за допомогою одного з серверів вашого VPN-провайдера, використовуючи IP-адресу підключеного сервера замість власної. Завдяки цьому ви можете отримати доступ до веб-сайтів, які зазвичай не могли. Ваш трафік проходить через захищений тунель, щоб ваші конфіденційні дані були в безпеці, і ви були б у безпеці та анонімності під час серфінгу в Інтернеті.
Ваші пристрої intro1
go
VPN intro2
go
Інтернет intro3
Навіщо потрібен VPN?
Ніхто не любить, коли за ним спостерігають або відстежують — навіть якщо їм нема чого приховувати. Ось чому важливо активізувати свою гру конфіденційності. Коли ви переглядаєте веб-сторінки через VPN, ваш трафік шифрується, тому ніхто не може побачити, що ви робите в Інтернеті. Ось ще кілька причин, чому вам потрібна VPN:
need
icon1
Безпека в Інтернеті
VPN усувають ризик викриття вашої особистої інформації кіберзлочинцям. Це важливо при використанні незахищених загальнодоступних мереж Wi-Fi.
icon2
Свобода в Інтернеті
Насправді Інтернет має свої кордони. За допомогою VPN ви можете обійти обмеження геоконтенту та отримати доступ до всіх ваших вкрай необхідних веб-сайтів.
icon3
Анонімність в Інтернеті
Якщо ви підключаєтеся до VPN, ваша конфіденційність в Інтернеті залишається захищеною. У вас буде безпечніша онлайн-подорож, знаючи, що всі сторонні очі тримаються в страху. Ніхто не може побачити, що ви робите.
Коли вам це потрібно?
usage1
ui1 Нульові ризики в загальнодоступних мережах Wi-Fi
Загальнодоступні мережі Wi-Fi залишають вас наражатися на онлайн-загрози та атаки. iShark VPN захищає вас від крадіжки даних, тому цифрові шпигуни не побачать жодної деталі, якою ви ділитеся.
usage2
ui2 Чудовий попутник
Залежно від пункту призначення подорожі, вам може бути заборонено доступ до улюблених онлайн-служб. З iShark VPN на вашому боці ви усунете будь-які обмеження щодо вмісту в Інтернеті.
usage3
ui3 Безпечний обмін файлами P2P
Безпечно та приватно завантажувати музику та фільми так само просто, як 1,2,3! Завдяки спеціальним серверам, які працюють з технологією P2P, можна завантажувати і відкривати торрент-файли анонімно.
usage4
ui4 Під час потокового передавання
iShark VPN допомагає транслювати фільми та серіали, концерти, прямі новини. Крім того, ви отримуєте доступ до найкращих місць, щоб насолоджуватися необмеженою кількістю спортивних подій.
usage5
ui5 Камуфляж персональних даних
Щодня ви вводите паролі для входу, пишете особисті або ділові електронні листи та входите у свій банківський рахунок. Ви завжди повинні захищати свої найцінніші дані за допомогою VPN.
usage6
ui6 Безпечний ігровий досвід
Використання iShark VPN для онлайн-ігор означає відсутність географічних ігор та вищу швидкість Інтернету. Він також захищає вас від DDoS (розподілена відмова в обслуговуванні) або атак шкідливого програмного забезпечення.
Питання, що часто ставляться
Як зареєструвати свій сайт
Наші продукти не потрібно реєструвати, просто завантажте та використовуйте
Чи можна використовувати ваші продукти?
Так, наш продукт безкоштовний у використанні
Як завантажити додаток
Ви можете завантажити його безпосередньо з магазину додатків
Що я можу зробити з VPN?
VPN можна використовувати кількома способами, щоб захистити вашу конфіденційність і надати вам доступ до безпечнішого досвіду роботи в Інтернеті. VPN може:
a Захист від моніторингу інтернет-провайдера
b Захистіть свою конфіденційну інформацію та безпечно підключіться до будь-якого Wi-Fi
c Отримайте дешевші пропозиції для покупок в Інтернеті / дешевші авіаквитки
d Дивитися безкоштовне потокове телебачення в інших країнах
e Побити хакерів
f Завантаження/обмін файлами анонімно
Чи можу я використовувати VPN на мобільних пристроях? Чому я хочу?
Використання служби VPN не повинно обмежуватися комп'ютерами та ноутбуками. Наші смартфони та планшети постійно підключені до Інтернету, обмінюючись даними, синхронізуючи контакти, акаунти в соціальних мережах та інші профілі. У нас є конфіденційні дані, які ми хочемо захистити від хакерів і стеження на наших смартфонах або планшетах , особливо при використанні незахищених загальнодоступних мереж Wi-Fi.
Завантажте мобільний додаток ishark для iOS або Android. google apple
Займатися
Яка моя IP-адреса?
Безкоштовний vpn
VPN для ігор
VPN-сервіс
VPN-стрім-спорт
steaming
ishark VPN
Що таке VPN?
VPN для windows
VPN для iPhone
VPN для Android
Підтримка & Довідка
Довідковий центр
Політика конфіденційності
Умови надання послуг
Зв'яжіться з нами
email [email protected]
[email protected] NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD ALL rights reserved