Що таке VPN?

Навіщо потрібен VPN?

Ніхто не любить, коли за ним спостерігають або відстежують — навіть якщо їм нема чого приховувати. Ось чому важливо активізувати свою гру конфіденційності. Коли ви переглядаєте веб-сторінки через VPN, ваш трафік шифрується, тому ніхто не може побачити, що ви робите в Інтернеті. Ось ще кілька причин, чому вам потрібна VPN:

Безпека в Інтернеті VPN усувають ризик викриття вашої особистої інформації кіберзлочинцям. Це важливо при використанні незахищених загальнодоступних мереж Wi-Fi.

Свобода в Інтернеті Насправді Інтернет має свої кордони. За допомогою VPN ви можете обійти обмеження геоконтенту та отримати доступ до всіх ваших вкрай необхідних веб-сайтів.