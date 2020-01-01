Безкоштовна перевірка IP-адрес

Про що повідомляє IP-адреса
Усі пристрої повинні мати унікальну адресу Інтернет-протоколу для підключення та використання Інтернету, і це IP-адреса. Ваша IP-адреса діє як ваше публічне посвідчення особи або ваша віртуальна адреса, і насправді вона може розкрити дуже особисту інформацію про вас.
За допомогою перевірки IP-адрес ishark ви побачите, що ваша IP-адреса вказує на вашу точну геолокацію, включаючи країну, місто, поштовий індекс тощо. Крім того, інтернет-провайдери, роботодавці, хакери або рекламодавці можуть просто відстежувати ваше ім'я, домашню адресу, номер телефону, електронну пошту, банківські рахунки, історію платежів та іншу конфіденційну інформацію лише через вашу IP-адресу.
IPv4 та IPv6 – це дві версії інтернет-протоколу, які зараз використовуються, і вони визначають, як виглядає IP-адреса. Основною відмінністю IPv4 від IPv6 є кількість можливих адрес.
В даний час більшість інтернет-провайдерів як і раніше використовують IPv4. Основні причини, чому IPv6 не був реалізований, полягають у тому, що IPv6 не є зворотно сумісним з IPv4, а IPv4 все ще відповідає нашим потребам.
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