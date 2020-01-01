Безкоштовна перевірка IP-адрес

Усі пристрої повинні мати унікальну адресу Інтернет-протоколу для підключення та використання Інтернету, і це IP-адреса. Ваша IP-адреса діє як ваше публічне посвідчення особи або ваша віртуальна адреса, і насправді вона може розкрити дуже особисту інформацію про вас.

За допомогою перевірки IP-адрес ishark ви побачите, що ваша IP-адреса вказує на вашу точну геолокацію, включаючи країну, місто, поштовий індекс тощо. Крім того, інтернет-провайдери, роботодавці, хакери або рекламодавці можуть просто відстежувати ваше ім'я, домашню адресу, номер телефону, електронну пошту, банківські рахунки, історію платежів та іншу конфіденційну інформацію лише через вашу IP-адресу.