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Get isharkVPN

Безкоштовна перевірка IP-адрес

Пошук інформації та деталей IP-адреси за допомогою перевірки IP-адрес ishark

Ваша IP-адреса

35.173.238.138

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Мі́сце

United States Ashburn

Інтернет-провайдер:

Amazon.com, Inc.

Приховати мою IP-адресу

Про що повідомляє IP-адреса

Усі пристрої повинні мати унікальну адресу Інтернет-протоколу для підключення та використання Інтернету, і це IP-адреса. Ваша IP-адреса діє як ваше публічне посвідчення особи або ваша віртуальна адреса, і насправді вона може розкрити дуже особисту інформацію про вас.

За допомогою перевірки IP-адрес ishark ви побачите, що ваша IP-адреса вказує на вашу точну геолокацію, включаючи країну, місто, поштовий індекс тощо. Крім того, інтернет-провайдери, роботодавці, хакери або рекламодавці можуть просто відстежувати ваше ім'я, домашню адресу, номер телефону, електронну пошту, банківські рахунки, історію платежів та іншу конфіденційну інформацію лише через вашу IP-адресу.

IPv4 проти IPv6-адрес

IPv4 та IPv6 – це дві версії інтернет-протоколу, які зараз використовуються, і вони визначають, як виглядає IP-адреса. Основною відмінністю IPv4 від IPv6 є кількість можливих адрес.

IPv4
він заснований на 32 бітах і може генерувати близько 4 мільярдів унікальних IP-адрес. IPv4-адреса виглядає як 128.75.1.89.
IPv6
Він заснований на 128 бітах, і він може генерувати 3.4 x 1038можливих адрес. IPv6-адреса виглядає як 2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0001:0000.

В даний час більшість інтернет-провайдерів як і раніше використовують IPv4. Основні причини, чому IPv6 не був реалізований, полягають у тому, що IPv6 не є зворотно сумісним з IPv4, а IPv4 все ще відповідає нашим потребам.

ishark VPN - найкращий спосіб замаскувати свою IP-адресу

Підключіться до сервера isharkVPN, отримайте нову IP-адресу та переглядайте веб-сторінки під прикриттям. Ваш трафік буде зашифровано алгоритмами безпеки наступного покоління. Потрібно один клік, щоб:

  • item1

    Приховайте свою IP-адресу

    Просто виберіть один із тисяч наших серверів і змініть свою IP-адресу на іншу. Ніхто не зможе сказати, де і що ви переглядаєте.

  • item2

    Шифруйте свій інтернет-трафік

    ishark VPN зашифрує ваш трафік за допомогою своїх передових алгоритмів шифрування. Ви можете переглядати веб-сторінки безпечно та приватно, і жодна організація чи кіберзлочинець не зможуть підглядати за вами.

  • item3

    Змініть своє віртуальне місцезнаходження

    Підключившись до одного з наших серверів, ви можете змінити своє віртуальне IP-розташування та отримати доступ до вмісту, недоступного у вашому регіоні.

Питання, що часто ставляться
Як працює ishark VPN?
Ви можете отримати доступ до житлових проксі через порти для певної країни або міста. Використовуйте свої облікові дані для входу (ім'я користувача та пароль) або IP-адреси з білого списку.
Як використовувати ishark VPN?
Ви можете отримати доступ до житлових проксі через порти для певної країни або міста. Використовуйте свої облікові дані для входу (ім'я користувача та пароль) або IP-адреси з білого списку.
Наскільки безпечний Ishark VPN?
Ви можете отримати доступ до житлових проксі через порти для певної країни або міста. Використовуйте свої облікові дані для входу (ім'я користувача та пароль) або IP-адреси з білого списку.
Скільки пристроїв я можу захистити за допомогою Ishark VPN?
Ви можете отримати доступ до житлових проксі через порти для певної країни або міста. Використовуйте свої облікові дані для входу (ім'я користувача та пароль) або IP-адреси з білого списку.

Безкоштовно завантажте ishark VPN для початку, реєстрація не потрібна.

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