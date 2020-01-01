Де б ви не були, VPN необхідний для потокової передачі спорту.

Якщо ви подорожуєте, чи то за кордон, чи просто на інший телевізійний ринок, підключіться до VPN, щоб безпечно отримати доступ до улюблених спортивних каналів у будь-якій мережі. ExpressVPN надсилає ваш трафік через приватний та зашифрований тунель, що дозволяє вам переглядати та захищати ваші дані від сторонніх очей під час перебування за кордоном.

Якщо ви дивитеся вдома, використовуйте VPN, щоб обійти обмеження інтернет-провайдера. ExpressVPN робить ваш інтернет-трафік більш анонімним, тому ваш інтернет-провайдер не може ідентифікувати та сповільнювати ваші потоки.

Незалежно від того, чи хочете ви транслювати футбол, теніс, бокс чи будь-яку іншу подію, ви можете зловити кожну секунду дії за допомогою VPN. Забити!