Підключення до VPN - це найшвидший і найпростіший спосіб отримати доступ до заблокованих веб-сайтів. ishark VPN не тільки допоможе вам отримати доступ до улюбленого вмісту, але й захистить ваш трафік даних за допомогою потужного шифрування. Забудьте про обмеження Інтернету, виконавши ці 3 простих кроки:
Через кілька проблем деякий потоковий вміст недоступний у вашій країні. Те, до чого ви можете отримати доступ, залежить від того, де ви живете. ishark VPN замінює вашу IP-адресу на адресу свого сервера, до якого ви підключаєтеся, щоб ви могли дивитися все, що вам подобається.
Візьмемо Netflix як приклад, у кожній країні він пропонує різні шоу та фільми. Навіть американська бібліотека Netflix, якою б великою вона не була, все ще має відсутні шоу. За допомогою Ishark VPN ви можете отримати доступ до різних бібліотек Netflix для перегляду фільмів та телешоу, які вам подобаються, завдяки його серверам у всьому світі. Навіть Netflix обіцяє заборонити IP-адреси VPN, ishark VPN буде там, щоб допомогти вам подолати цю проблему та отримати доступ до будь-чого.
ishark VPN дозволяє використовувати програми соціальних мереж у обмежених регіонах. Швидкий доступ до цих програм, включаючи Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Skype, Instagram, Pinterest, TikTok та інші, незалежно від того, де ви знаходитесь.
Крім того, ви можете відвідати будь-які сайти, які хочете переглянути, за допомогою безкоштовного iTop VPN, який функціонує як розблокувальник веб-сайтів. Функція приховування IP допомагає переглядати конфіденційні матеріали або матеріали для дорослих, не турбуючись про конфіденційність (цей момент призначений лише для тих, хто досяг повноліття).
Отримайте доступ до всього: VPN допомагає миттєво обійти онлайн-обмеження, що застосовуються компаніями чи установами певних країн.
Залишайтеся повністю конфіденційними: NordVPN тримає ваш онлайн-трафік подалі від шпигунів будь-якого виду та захищає його за допомогою шифрування наступного покоління.
Підключайте до 6 пристроїв під одним обліковим записом одночасно. Це може бути ноутбук, смартфон, планшет, смарт-телевізор, ігрова консоль або роутер.