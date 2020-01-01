Дивіться що завгодно з будь-якого місця

Через кілька проблем деякий потоковий вміст недоступний у вашій країні. Те, до чого ви можете отримати доступ, залежить від того, де ви живете. ishark VPN замінює вашу IP-адресу на адресу свого сервера, до якого ви підключаєтеся, щоб ви могли дивитися все, що вам подобається.

Візьмемо Netflix як приклад, у кожній країні він пропонує різні шоу та фільми. Навіть американська бібліотека Netflix, якою б великою вона не була, все ще має відсутні шоу. За допомогою Ishark VPN ви можете отримати доступ до різних бібліотек Netflix для перегляду фільмів та телешоу, які вам подобаються, завдяки його серверам у всьому світі. Навіть Netflix обіцяє заборонити IP-адреси VPN, ishark VPN буде там, щоб допомогти вам подолати цю проблему та отримати доступ до будь-чого.