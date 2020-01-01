快速安全的连接易于使用的VPN

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100%在线匿名+保证保护
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极快的速度，没有带宽限制
一次订阅最多可保护7台设备
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在线隐私
通过对isp隐藏你所有的在线活动来保护在线隐私。
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打破地理限制，获得从任何地方到任何地方的安全私密访问。
速度快
通过遍布全球100多个地点的高速服务器，确保快速稳定的网络。
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快速解锁内容
免费和不间断的流媒体
连接到全球网络，绕过任何限制。你可以在iOS设备上随时随地观看受限内容。
Region-locked游戏
在iPhone或iPad上自由体验这些锁定区域的游戏。您将享受轻松，快速和安全的在线游戏体验。
限制社交媒体
访问各种被屏蔽的社交媒体。与你在某些审查国家的朋友和家人保持联系。
安全和保障
强大的互联网隐私。
把你的网络活动隐藏起来，不让任何人看到。这包括你的ISP，黑客，广告商和政府。
ishark VPN加密您的在线流量，隐藏您的真实IP地址，无论您是流媒体，洪流，游戏，购物，银行，或只是浏览。
没人会知道你是谁或者你的真实位置。
多平台多设备
保护你所有的设备
你将在每个平台上享受在线隐私和安全。有一个isharkVPN应用程序适用于iOS和Android。最重要的是，使用一个iShark帐户，您可以同时保护多台设备。
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无论您在世界的哪个地方，使用isharkvpn都可以获得高速VPN连接。
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他们在谈论什么?
常见问题
如何注册你的网站
我们的产品不需要注册，下载使用即可
你们的产品免费使用吗?
是的，我们的产品免费使用
如何下载您的应用程序
你可以直接从应用商店下载
我可以用VPN做什么?
VPN可以通过多种方式来保护您的隐私，并为您提供更安全的在线体验。VPN可以:
a保护您免受ISP监控
b保护您的机密信息，并安全连接到任何WiFi
c获得更便宜的网购优惠/更便宜的机票
d在其他国家观看免费流媒体电视
e打败黑客
f匿名下载/共享文件
我可以在手机上使用VPN吗?我为什么要这么做?
VPN服务的使用不应仅限于电脑和笔记本电脑。我们的智能手机和平板电脑不断地连接到互联网，交换数据，同步联系人、社交媒体账户和其他资料。我们的智能手机或平板电脑上都有敏感数据，我们想保护这些数据不受黑客和窥探，尤其是在使用不安全的公共WiFi网络时。
下载iOS或Android版本的ishark移动应用程序。
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