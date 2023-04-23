使用 iSharkVPN 加速器提高您的互联网速度并使用 DuckDuckGo 搜索引擎发现安全浏览
ishark blog article
2023-04-23 04:01:57
您是否厌倦了缓慢的互联网速度？您想在不被大型科技公司跟踪的情况下搜索网络吗？ isharkVPN 加速器和 www duckduckgo com 搜索引擎就是您的最佳选择。
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但是你的隐私呢？这就是 www duckduckgo com 搜索引擎的用武之地。与其他搜索引擎不同，duckduckgo 不会跟踪您的在线活动或存储您的个人信息。这意味着您可以安心地搜索网络，因为您知道您的隐私受到保护。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以使用 www duckduckgo com 搜索引擎，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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