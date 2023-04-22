使用 isharkVPN 加速器保持在线安全并保护您的雅虎帐户免遭终止
ishark blog article
2023-04-22 04:59:09
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但这还不是全部——我们还为那些最近终止了雅虎帐户的用户提供了解决方案。使用 isharkVPN，您可以绕过对您帐户的任何限制并重新获得对您的电子邮件和联系人的访问权限。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以终止 yahoo 帐户，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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